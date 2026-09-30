Günlerdir kamuoyunu meşgul eden fon soruşturmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada soruşturmaya ilişkin 5. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye yükseldiğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, aynı zamanda 26 hisse senedindeki hareketlerin de ayrıntılı şekilde incelendiğini ifade etti.



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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmalarının 5. dalgasında 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Fon soruşturmalarının 5. dalgasında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. 56 şüpheli tutuklandı, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler inceleniyor. Piyasaları manipüle ederek haksız kazanç sağlayanların mal varlığı değerlerinin TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecek.

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5’inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

"26 HİSSE SENEDİNDEKİ HAREKETLER AYRINTILI ŞEKİLDE İNCELENMEKTEDİR"

Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAYA ÇALIŞANLAR BİLMELİDİR Kİ HAKSIZ KAZANCIN İZİ SONUNA KADAR SÜRÜLECEKTİR

Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.