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Magazin
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 13:32

Dilan Polat gözaltına alındı: Adliyeye getirildi, ifadesi alınıyor

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Adliyeye getirilen Dilan Polat'ın ifade işlemleri devam ediyor.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Dilan Polat gözaltına alındı: Adliyeye getirildi, ifadesi alınıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 13:32

Sosyal medya fenomeni hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın '' suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Adliyeye getirilen Dilan Polat'ın ifade işlemlerinin devam ediyor. 

HABERİN ÖZETİ

Dilan Polat gözaltına alındı: Adliyeye getirildi, ifadesi alınıyor

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.
Dilan Polat hakkında en son 30 Eylül 2026'da 'Cumhurbaşkanına hakaretten' soruşturma başlatıldı.
5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Polat, 10 ay cezaevinde kalmıştı.
Dilan Polat, avukatlarının itirazı üzerine 19 Ağustos 2024 tarihinde yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Dilan ve Engin Polat çiftine kara para aklama, yasa dışı bahis, vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık gibi çok sayıda dosyada soruşturma açılmıştı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Dilan Polat gözaltına alındı: Adliyeye getirildi, ifadesi alınıyor

İFADE VERİRKEN FENALAŞTI

Dilan Polat'ın savcıya ifade verdiği sırada fenalaştı. Dilan Polat için sağlık ekiplerinin çağrıldığı öğrenildi.

Dilan Polat gözaltına alındı: Adliyeye getirildi, ifadesi alınıyor

10 AY CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Öte yandan 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Dilan Polat, avukatlarının tutukluluğa itirazı üzerine 19 Ağustos 2024 tarihinde yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Dilan Polat gözaltına alındı: Adliyeye getirildi, ifadesi alınıyor

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELERDİ?

Dilan ve çiftine , yasa dışı bahis, vergi kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık gibi çok sayıda dosyada soruşturma açılmıştı. En son 30 Eylül 2026'da Dilan Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#dilan polat
#engin polat
#Kara Para Aklama
#Cumhurbaşkanına Hakaret
#Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
#Magazin
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