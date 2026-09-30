Dilan Polat gözaltına alındı: Adliyeye getirildi, ifadesi alınıyor

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İstanbul
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Adliyeye getirilen Dilan Polat'ın ifade işlemlerinin devam ediyor.
Dilan Polat'ın savcıya ifade verdiği sırada fenalaştı. Dilan Polat için sağlık ekiplerinin çağrıldığı öğrenildi.
Öte yandan 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Dilan Polat, avukatlarının tutukluluğa itirazı üzerine 19 Ağustos 2024 tarihinde yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Dilan ve Engin Polat çiftine kara para aklama, yasa dışı bahis, vergi kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık gibi çok sayıda dosyada soruşturma açılmıştı. En son 30 Eylül 2026'da Dilan Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı.