Fon krizinde Nihat Zeybekci de mağdur çıktı! 4 şirketinin parası Tera fonunda kaldı

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İstanbul
Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinde, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda (MYK) Ekonomi İşleri Başkanlığı yapan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de mağdur olduğu ortaya çıktı.
Haksız kazanç ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen süreçte, Zeybekci'nin ortağı olduğu 4 şirketin parasının, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen Tera Portföy'e ait TP2 fonunda kaldığı öğrenildi.
Kendisinin ve şirketlerinin borsada hisse senedi alım satımıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirten Zeybekci, fonun tercih edilme gerekçesini anlattı. Zeybekci, "Benim ve şirketlerimin borsada zerre miktarda işlemimiz yoktur. Hisse alım satımında asla bulunmadım. Bu fonun manipülatif işlemlerde adı geçenlerle alakası yok. En güvenli fon ve aylık kazancı yüzde 3,5 ile 4,5 arasında. Mesela otomotiv şirketimiz var, elinde nakit duruyor. 3-5-15 gün sonra ödemesi var, bu parayı orada tutuyor." dedi.
Paranın faizsiz finans araçları mantığıyla değerlendirilmek istendiğini ifade eden Zeybekci, "Bir özelliğimiz var; faizde, overnight'ta (gecelik), repoda şey yapmamız... Birileri sonra der ki Zeybekci'nin faizde parası var, onun için. Faizsiz finans kuruluşları gibiydi. Son iki aydan beri, bu mazeret değil tabii, bilgim olması gerekiyordu ama olmadı. Arkadaşlar buraya koymuşlar. Bilgim olması gerekiyordu. Haberim olsa müsaade etmezdim." ifadelerini kullandı.