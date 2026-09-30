Rafael Leao yaptığı hamleyle sosyal medyayı salladı! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor

Son yıllarda Süper Lig'e damga vuran ve serisini 5. sezona taşımak isteyen Galatasaray'ın, yaz aylarında kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Bruno Fernandes transferi yeniden hareketlendi.

Manchester United'ın yüksek bonservis bedeli talep etmesi sebebiyle yazın gerçekleşmeyen bu dev hamle, Portekiz Milli Takımı tesislerinde yaşanan renkli anlarla tekrar spor kamuoyunun birinci maddesi oldu.

MİLLİ KAMPTA "COME TO GALATASARAY" SÜRPRİZİ

Portekiz Milli Takımı'nın Norveç ile oynayacağı kritik müsabaka öncesinde kamp yapılan tesiste dikkat çeken bir an yaşandı. Antrenman tesislerinde yer alan bir Galatasaray taraftarı, 32 yaşındaki tecrübeli orta sahaya doğru "Come to Galatasaray" çağrısında bulundu. Sarı-kırmızılı futbolseverin bu samimi davetine tebessüm ederek karşılık veren Portekizli yıldızın o anları kameralara yansıdı. Kısa sürede dijital platformlarda viral olan görüntüler, sarı-kırmızılı camiada büyük heyecana sebep oldu.

RAFAEL LEAO'DAN HEYECANLANDIRAN YORUM

Sosyal medyayı sallayan videonun ardından transfer ateşini körükleyen hamle ise Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao'dan geldi. Milli takımdan yakın arkadaşı olan Bruno Fernandes'in gülümsediği videonun altına "göz emojisi" koyan Leao, bu etkileşimiyle binlerce beğeni topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, başarılı kanat oyuncusunun bu hamlesini transfer için içeriden yürütülen bir zemin hazırlığı olarak değerlendirdi.

İNGİLTERE'DE SÖZLEŞME DÜĞÜMÜ: SÜREÇ YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Manchester United kulübünün takımda tutmak istediği ve satmaya kolay kolay yanaşmadığı Portekizli yıldızın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesinde kritik bir döneme girilmesi, transfer ihtimalini gelecekte yeniden güçlü bir şekilde masaya getirebilir.