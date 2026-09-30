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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:15

Rafael Leao yaptığı hamleyle sosyal medyayı salladı! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, transfer dönemi kapanmasına rağmen gündem olmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin radarına takılan Portekizli dünya yıldızı Bruno Fernandes, milli takım kampında yaşanan beklenmedik bir olayla yeniden taraftarların odağı haline geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Rafael Leao yaptığı hamleyle sosyal medyayı salladı! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:15

Son yıllarda Süper Lig'e damga vuran ve serisini 5. sezona taşımak isteyen 'ın, yaz aylarında kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı transferi yeniden hareketlendi.

Rafael Leao yaptığı hamleyle sosyal medyayı salladı! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor

'ın yüksek bonservis bedeli talep etmesi sebebiyle yazın gerçekleşmeyen bu dev hamle, tesislerinde yaşanan renkli anlarla tekrar spor kamuoyunun birinci maddesi oldu.

Rafael Leao yaptığı hamleyle sosyal medyayı salladı! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor

MİLLİ KAMPTA "COME TO GALATASARAY" SÜRPRİZİ

Portekiz Milli Takımı'nın Norveç ile oynayacağı kritik müsabaka öncesinde kamp yapılan tesiste dikkat çeken bir an yaşandı. Antrenman tesislerinde yer alan bir Galatasaray taraftarı, 32 yaşındaki tecrübeli orta sahaya doğru "Come to Galatasaray" çağrısında bulundu. Sarı-kırmızılı futbolseverin bu samimi davetine tebessüm ederek karşılık veren Portekizli yıldızın o anları kameralara yansıdı. Kısa sürede dijital platformlarda viral olan görüntüler, sarı-kırmızılı camiada büyük heyecana sebep oldu.

Rafael Leao yaptığı hamleyle sosyal medyayı salladı! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor

RAFAEL LEAO'DAN HEYECANLANDIRAN YORUM

Sosyal medyayı sallayan videonun ardından transfer ateşini körükleyen hamle ise Galatasaray'ın yeni transferi 'dan geldi. Milli takımdan yakın arkadaşı olan Bruno Fernandes'in gülümsediği videonun altına "göz emojisi" koyan Leao, bu etkileşimiyle binlerce beğeni topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, başarılı kanat oyuncusunun bu hamlesini transfer için içeriden yürütülen bir zemin hazırlığı olarak değerlendirdi.

Rafael Leao yaptığı hamleyle sosyal medyayı salladı! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor

İNGİLTERE'DE SÖZLEŞME DÜĞÜMÜ: SÜREÇ YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Manchester United kulübünün takımda tutmak istediği ve satmaya kolay kolay yanaşmadığı Portekizli yıldızın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesinde kritik bir döneme girilmesi, transfer ihtimalini gelecekte yeniden güçlü bir şekilde masaya getirebilir. 

Rafael Leao yaptığı hamleyle sosyal medyayı salladı! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor
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ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#Portekiz milli takımı
#bruno fernandes
#Manchester United
#Rafael Leao
#Spor
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