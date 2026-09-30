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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 08:57

Aziz Yıldırım orta saha için hedefini belirledi! 3 yıldız listede: Ara transferde bombayı patlatacak

Süper Lig devi Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hazırlıkları erkenden başladı. Teknik heyet ve transfer komitesinin ortak yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, orta saha rotasyonunu güçlendirecek potansiyelli adaylar izlemeye alındı. İşte o dev isimler...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Aziz Yıldırım orta saha için hedefini belirledi! 3 yıldız listede: Ara transferde bombayı patlatacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 08:57

Devre arasında takıma takviye yapmayı hedefleyen yönetimi, transfer komitesi ve teknik direktörle bir araya gelerek izlenecek yol haritasını belirledi. Yapılan zirvelerin ardından öncelikli hedef orta saha bölgesi olarak netleşti.

Aziz Yıldırım orta saha için hedefini belirledi! 3 yıldız listede: Ara transferde bombayı patlatacak

SCOUT EKİBİNDEN ÖZEL RAPOR: HEM 8 HEM 10 NUMARA

Sarı-lacivertli ekibin scout departmanı, oyunun her iki yönünü de yönlendirebilen hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilecek çok yönlü isimler üzerinde yoğunlaştı. Farklı profillerdeki oyuncuları mercek altına alan yetkililer, geniş bir potansiyel listesi oluşturdu.

Aziz Yıldırım orta saha için hedefini belirledi! 3 yıldız listede: Ara transferde bombayı patlatacak

LİSTEDE 3 GENÇ YETENEK VAR

Sarı-lacivertlilerin radarına giren ilk isimler de belli oldu. Corinthians forması giyen Brezilyalı orta saha Andre, Fenerbahçe'nin takip ettiği oyuncular arasında başı çekiyor.

Aziz Yıldırım orta saha için hedefini belirledi! 3 yıldız listede: Ara transferde bombayı patlatacak

Almanya Bundesliga ekibi 'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu Mert Kömür de listeye giren bir diğer genç potansiyel oldu. 

Aziz Yıldırım orta saha için hedefini belirledi! 3 yıldız listede: Ara transferde bombayı patlatacak

Öte yandan kadrosunda yer alan Fransız yetenek Saimon Bouabre de sarı-lacivertli scout ekibinin olumlu rapor sunduğu isimler arasında yer alıyor.

Aziz Yıldırım orta saha için hedefini belirledi! 3 yıldız listede: Ara transferde bombayı patlatacak

TEMASLAR SIKLAŞACAK

Orta saha rotasyonunu zenginleştirmek isteyen yönetim ve teknik heyet, belirlenen adaylar üzerindeki analizlerini sürdürürken ara transfer dönemi gelmeden temasları sıklaştırmayı planlıyor.

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#fenerbahçe
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