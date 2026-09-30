Aziz Yıldırım orta saha için hedefini belirledi! 3 yıldız listede: Ara transferde bombayı patlatacak

Devre arasında takıma takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, transfer komitesi ve teknik direktörle bir araya gelerek izlenecek yol haritasını belirledi. Yapılan zirvelerin ardından öncelikli hedef orta saha bölgesi olarak netleşti.

SCOUT EKİBİNDEN ÖZEL RAPOR: HEM 8 HEM 10 NUMARA

Sarı-lacivertli ekibin scout departmanı, oyunun her iki yönünü de yönlendirebilen hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilecek çok yönlü isimler üzerinde yoğunlaştı. Farklı profillerdeki oyuncuları mercek altına alan yetkililer, geniş bir potansiyel listesi oluşturdu.

LİSTEDE 3 GENÇ YETENEK VAR

Sarı-lacivertlilerin radarına giren ilk isimler de belli oldu. Corinthians forması giyen Brezilyalı orta saha Andre, Fenerbahçe'nin takip ettiği oyuncular arasında başı çekiyor.

Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu Mert Kömür de listeye giren bir diğer genç potansiyel oldu.

Öte yandan Al Hilal kadrosunda yer alan Fransız yetenek Saimon Bouabre de sarı-lacivertli scout ekibinin olumlu rapor sunduğu isimler arasında yer alıyor.

TEMASLAR SIKLAŞACAK

Orta saha rotasyonunu zenginleştirmek isteyen yönetim ve teknik heyet, belirlenen adaylar üzerindeki analizlerini sürdürürken ara transfer dönemi gelmeden temasları sıklaştırmayı planlıyor.