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Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:21

MHP lideri Devlet Bahçeli'den fon krizi çıkışı: "Hesap sorulmalı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon krizine yönelik bir açıklama yaptı. Hükümetin olayın üzerine gitmesinden memnuniyet duyduğunun altını çizen Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız" dedi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den fon krizi çıkışı:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:21

MHP lideri Devlet Bahçeli: 

HABERİN ÖZETİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'den fon krizi çıkışı: "Hesap sorulmalı"

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
MHP lideri Devlet Bahçeli, hukuksuzluk yapanların ve piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek hükümetin kararlarını desteklediklerini açıkladı.
Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına ve yetim hakkına el uzatanların hukuk önünde hesap vermesi gerektiği ifade edildi.
Piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hesap sorulması gerektiği belirtildi.
Hükümetin olayın üzerine kararlılıkla gitmesinden memnuniyet duyulduğu ve alınan kararların desteklendiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı ve hükümetin arkasında olunduğu vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

"Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir"

"Piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hesap sorulmalı. Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız"

Ayrıntılar geliyor...

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