MHP lideri Devlet Bahçeli'den fon krizi çıkışı: "Hesap sorulmalı"

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İstanbul
MHP lideri Devlet Bahçeli:
"Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir"
"Piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hesap sorulmalı. Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız"
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