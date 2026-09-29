MHP lideri Devlet Bahçeli:

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HABERİN ÖZETİ MHP lideri Devlet Bahçeli'den fon krizi çıkışı: "Hesap sorulmalı" MHP lideri Devlet Bahçeli, hukuksuzluk yapanların ve piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek hükümetin kararlarını desteklediklerini açıkladı. Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına ve yetim hakkına el uzatanların hukuk önünde hesap vermesi gerektiği ifade edildi. Piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hesap sorulması gerektiği belirtildi. Hükümetin olayın üzerine kararlılıkla gitmesinden memnuniyet duyulduğu ve alınan kararların desteklendiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı ve hükümetin arkasında olunduğu vurgulandı.

"Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir"

"Piyasa bozucu işlemlere tevessül edenlerden hesap sorulmalı. Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız"

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