Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:30

Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Üretim yeri ve satış tarihi belli oldu

Yerli ve milli teknoloji hamlesinde tarihi bir adım daha atılıyor. Savunma sanayisinin lider ismi ASELSAN ile Türk Telekom, Türkiye'nin yeni yerli akıllı telefonunu üretmek için güçlerini birleştirdi. Telefonun Malatya'da üretilmesi ve 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması planlanıyor.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Üretim yeri ve satış tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:30

Türkiye, yerli ve milli teknoloji hamlesinde kritik bir adıma daha hazırlanıyor. Savunma sanayi devi ve 'un girişimiyle hayatta geçirilecek yeni yerli akıllı telefon projesinde detaylar netleşmeye başladı.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Üretim yeri ve satış tarihi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle yerli akıllı telefon projesini hayata geçiriyor.
Telefonun üretimi Malatya'da yapılacak ve 2027'nin ilk yarısında satışa çıkması bekleniyor.
ASELSAN donanım ve üretimi, Türk Telekom ise yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalamayı üstleniyor.
Telefonun Premium, üst ve orta segmentte olması planlanıyor, ilk etapta Android işletim sistemiyle satılacak.
Daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çiple geliştirilmesi hedefleniyor, bu geçişin bir yıl arayla planlandığı belirtildi.
Akıllı telefon için 5 isim önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve içlerinden biri seçilecek.
ASELSAN daha önce 1997 yılında cep telefonu üretimi gerçekleştirmişti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Üretim yeri ve satış tarihi belli oldu

ÜRETİM MALATYA'DA OLACAK

TTT İnovasyon tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde telefonun üretimi 'da gerçekleştirilecek. 2027'nin ilk yarısında satışa çıkması beklenen telefon için Aselsan donanım ve üretimi üstlenirken Türk Telekom ise yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını yürütüyor.

Türk Telekom CEO'su Ebrubekir Şahin, telefonun Premium, üst ve orta segmentte olmasını planladıklarını, pil ve kamera performansıyla rekabetçi olacağını belirtti. Şahin, ilk etapta Android işletim sistemiyle satılacak olan telefonun daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çiple geliştirileceğini, bu fazlar arasındaki geçişin de bir yıl arayla planlandığını ve yatırımlarının başladığını ifade etti.

5 İSİM ÖNERİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK 

Akıllı telefon için güçlü, küresel çapta bilinirliği olan marka isminin belirlenmesi bekleniyor. 5 isim önerisi Cumhurbaşkanı 'a sunulacak ve içinden biri seçilecek.

ASELSAN İÇİN BİR İLK DEĞİL

Teknoloji alanında büyük ataklarda bulunan, milyarlarca dolarlık siparişler alan Aselsan, cep telefonu üretimini ilk kez 1997 yılında gerçekleştirmişti. Türkiye'de yeni yaygınlaşmaya başlayan telefonlarla birlikte Aselsan da üretim yapmıştı.

Aselsan 1919'un çalışmaları 1993'te başlamıştı. Telefon, Aselsan tarafından üretilen iki model cep telefonundan biri olmuştu. Aselsan 1919 ile Türkiye o dönem dünyada cep telefonu üreten dokuz ülkeden biri hâline geldi. İlk başta 500 adet üretildi, ilk ihracı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi genelinde ekonomik güven eylülde geriledi
Galatasaray'dan 30 milyon euroluk çılgınlık! Okan Buruk ısrarla istiyor: İsviçre'den gol makinesi geliyor
Şanlıurfa semalarında SOLOTÜRK fırtınası! Tarihin sıfır noktasında gövde gösterisi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#malatya
#azerbaycan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Türk Telekom
#aselsan
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.