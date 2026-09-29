Türkiye, yerli ve milli teknoloji hamlesinde kritik bir adıma daha hazırlanıyor. Savunma sanayi devi ASELSAN ve Türk Telekom'un girişimiyle hayatta geçirilecek yeni yerli akıllı telefon projesinde detaylar netleşmeye başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Üretim yeri ve satış tarihi belli oldu Türkiye, ASELSAN ve Türk Telekom iş birliğiyle yerli akıllı telefon projesini hayata geçiriyor. Telefonun üretimi Malatya'da yapılacak ve 2027'nin ilk yarısında satışa çıkması bekleniyor. ASELSAN donanım ve üretimi, Türk Telekom ise yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalamayı üstleniyor. Telefonun Premium, üst ve orta segmentte olması planlanıyor, ilk etapta Android işletim sistemiyle satılacak. Daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çiple geliştirilmesi hedefleniyor, bu geçişin bir yıl arayla planlandığı belirtildi. Akıllı telefon için 5 isim önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve içlerinden biri seçilecek. ASELSAN daha önce 1997 yılında cep telefonu üretimi gerçekleştirmişti.

ÜRETİM MALATYA'DA OLACAK

TTT İnovasyon tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde telefonun üretimi Malatya'da gerçekleştirilecek. 2027'nin ilk yarısında satışa çıkması beklenen telefon için Aselsan donanım ve üretimi üstlenirken Türk Telekom ise yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını yürütüyor.

Türk Telekom CEO'su Ebrubekir Şahin, telefonun Premium, üst ve orta segmentte olmasını planladıklarını, pil ve kamera performansıyla rekabetçi olacağını belirtti. Şahin, ilk etapta Android işletim sistemiyle satılacak olan telefonun daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çiple geliştirileceğini, bu fazlar arasındaki geçişin de bir yıl arayla planlandığını ve yatırımlarının başladığını ifade etti.

5 İSİM ÖNERİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Akıllı telefon için güçlü, küresel çapta bilinirliği olan marka isminin belirlenmesi bekleniyor. 5 isim önerisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve içinden biri seçilecek.

ASELSAN İÇİN BİR İLK DEĞİL

Teknoloji alanında büyük ataklarda bulunan, milyarlarca dolarlık siparişler alan Aselsan, cep telefonu üretimini ilk kez 1997 yılında gerçekleştirmişti. Türkiye'de yeni yaygınlaşmaya başlayan telefonlarla birlikte Aselsan da üretim yapmıştı.

Aselsan 1919'un çalışmaları 1993'te başlamıştı. Telefon, Aselsan tarafından üretilen iki model cep telefonundan biri olmuştu. Aselsan 1919 ile Türkiye o dönem dünyada cep telefonu üreten dokuz ülkeden biri hâline geldi. İlk başta 500 adet üretildi, ilk ihracı Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmuştu.