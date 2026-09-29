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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:36

İtalya yenilgisi sonrası istifa etmeyi düşünmeyen Montella için karar verildi! İtalyanlar duyurdu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 2. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Ağır yenilginin ardından tribünlerden istifa sesleri yükselirken, teknik direktör Vincenzo Montella pes etmeyeceğini açıkladı. Kritik süreçte TFF'nin İtalyan çalıştırıcı hakkındaki nihai kararını ne zaman vereceği de netleşti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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İtalya yenilgisi sonrası istifa etmeyi düşünmeyen Montella için karar verildi! İtalyanlar duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:36

mücadelesinde ’yı konuk eden Ay-Yıldızlılar, sahadan 4-1’lik skorla mağlup ayrılarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Skor tabelasındaki ağır tablo, maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerde ve sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına dönüştü. 

İtalya yenilgisi sonrası istifa etmeyi düşünmeyen Montella için karar verildi! İtalyanlar duyurdu

Sahadaki performanstan memnun olmayan futbolseverler, teknik direktör ile (TFF) Başkanı ’nu istifaya çağırdı.

İtalya yenilgisi sonrası istifa etmeyi düşünmeyen Montella için karar verildi! İtalyanlar duyurdu

"GÜNDEMİMDE İSTİFA YOK"

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili net ifadeler kullanan Vincenzo Montella, istifa etmeyi kesinlikle düşünmediğini vurguladı. Eleştirilerin odağındaki tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Ben yaptığım çalışmalara inanıyorum. Futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Bana suç atabilirsiniz ama buraya kadar nasıl geldiysek buralardan devam etmesini de biliriz. Öyle bir gündem yok."

İtalya yenilgisi sonrası istifa etmeyi düşünmeyen Montella için karar verildi! İtalyanlar duyurdu

TFF KARAR İÇİN O MAÇLARI BEKLEYECEK

Milli takımdaki sıcak gelişmeleri aktaran İtalyan gazeteci Nicolo Schira da Montella’nın görevinden ayrılmak gibi bir planı olmadığını doğruladı. Schira'nın elde ettiği bilgilere göre TFF yönetimi, İtalyan teknik adamın geleceğini hemen sonlandırmak yerine önlerindeki takvimi beklemeyi tercih etti.

İtalya yenilgisi sonrası istifa etmeyi düşünmeyen Montella için karar verildi! İtalyanlar duyurdu

Federasyonun, A Milli Takım'ın önümüzdeki dönemde oynayacağı Belçika ve İtalya karşılaşmalarının ardından Vincenzo Montella'nın durumunu masaya yatıracağı ve nihai değerlendirmesini bu maçların sonuçlarına göre yapacağı öğrenildi.

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#İtalya
#Futbol
#vincenzo montella
#türkiye futbol federasyonu
#ibrahim hacıosmanoğlu
#Uefa Uluslar A Ligi
#Spor
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