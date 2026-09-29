İtalya yenilgisi sonrası istifa etmeyi düşünmeyen Montella için karar verildi! İtalyanlar duyurdu

UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinde İtalya’yı konuk eden Ay-Yıldızlılar, sahadan 4-1’lik skorla mağlup ayrılarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Skor tabelasındaki ağır tablo, maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerde ve sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına dönüştü.

Sahadaki performanstan memnun olmayan futbolseverler, teknik direktör Vincenzo Montella ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya çağırdı.

"GÜNDEMİMDE İSTİFA YOK"

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili net ifadeler kullanan Vincenzo Montella, istifa etmeyi kesinlikle düşünmediğini vurguladı. Eleştirilerin odağındaki tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Ben yaptığım çalışmalara inanıyorum. Futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Bana suç atabilirsiniz ama buraya kadar nasıl geldiysek buralardan devam etmesini de biliriz. Öyle bir gündem yok."

TFF KARAR İÇİN O MAÇLARI BEKLEYECEK

Milli takımdaki sıcak gelişmeleri aktaran İtalyan gazeteci Nicolo Schira da Montella’nın görevinden ayrılmak gibi bir planı olmadığını doğruladı. Schira'nın elde ettiği bilgilere göre TFF yönetimi, İtalyan teknik adamın geleceğini hemen sonlandırmak yerine önlerindeki takvimi beklemeyi tercih etti.

Federasyonun, A Milli Takım'ın önümüzdeki dönemde oynayacağı Belçika ve İtalya karşılaşmalarının ardından Vincenzo Montella'nın durumunu masaya yatıracağı ve nihai değerlendirmesini bu maçların sonuçlarına göre yapacağı öğrenildi.