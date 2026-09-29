Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yeni yasama yılı öncesi Bolu'da Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Milletvekillerinin katıldığı 3 gün süren toplantıda parti yönetimi ve kurultay tartışmaları öne çıktı. 15 vekil, Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) yönelik eleştirilerde bulunup kurultayın 2027’ye bırakılmaması çağrısını yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine tepki: MYK kendine çekidüzen vermeli CHP'nin Bolu'da gerçekleştirdiği üç günlük Değerlendirme Toplantısı'nda milletvekillerinin MYK'ya yönelik eleştirileri ve kurultay tartışmaları gündeme geldi. 15 milletvekili, MYK'yı eleştirerek kurultayın 2027 yılına bırakılmaması çağrısında bulundu. Kurultay çağrısı yapan vekiller, 'mutlak butlan' kararı sonrası parti merkezine polisle girilmesinin olumsuz algı yarattığını ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenmek zorunda olduklarını belirtirken, seçmenin kurultayla ilgilenmediğini ve talebin yalnızca parti tabanından geldiğini savundu. Kılıçdaroğlu, partinin akılcı ve bilimsel yöntemlerle yönetileceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, sanal alemde birbirini hedef alan MYK üyelerini uyararak kendilerine çekidüzen vermelerini istedi.

"CHP'Yİ YENİDEN ANA MUHALEFET YAPMALIYIZ"

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; kurultay çağrısı yapan 15 milletvekili, ‘mutlak butlan’ kararı sonrası parti merkezine polisle girilmesinin de olumsuz algı oluşturduğunu belirterek “CHP’yi yeniden ana muhalefet yapmalıyız. Halka umut vermek için adımlar atmalıyız” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİLENME MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yenilenmek zorunda olduklarını ancak seçmenin kurultayla ilgilenmediğini savundu. Bu talebin sadece parti tabanından geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu “Partimizi akılcı ve bilimsel yöntemlerle yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

MYK ÜYELERİNİ UYARDI

Kılıçdaroğlu, vekillerin “MYK üyeleri yıprandı. Sadece kendi siyasi ikballerinin peşinde koşuyorlar” eleştirisine ise “Sosyal medyadaki tartışmalara fazla kapılmayın” diyerek cevap verdi.

Sanal alemden birbirlerini hedef alan MYK üyelerini de uyaran Kılıçdaroğlu, MYK'daki isimlerden kendilerine çekidüzen vermelerini istedi.