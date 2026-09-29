Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine tepki: MYK kendine çekidüzen vermeli

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İstanbul
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yeni yasama yılı öncesi Bolu'da Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Milletvekillerinin katıldığı 3 gün süren toplantıda parti yönetimi ve kurultay tartışmaları öne çıktı. 15 vekil, Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) yönelik eleştirilerde bulunup kurultayın 2027’ye bırakılmaması çağrısını yaptı.
Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; kurultay çağrısı yapan 15 milletvekili, ‘mutlak butlan’ kararı sonrası parti merkezine polisle girilmesinin de olumsuz algı oluşturduğunu belirterek “CHP’yi yeniden ana muhalefet yapmalıyız. Halka umut vermek için adımlar atmalıyız” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yenilenmek zorunda olduklarını ancak seçmenin kurultayla ilgilenmediğini savundu. Bu talebin sadece parti tabanından geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu “Partimizi akılcı ve bilimsel yöntemlerle yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, vekillerin “MYK üyeleri yıprandı. Sadece kendi siyasi ikballerinin peşinde koşuyorlar” eleştirisine ise “Sosyal medyadaki tartışmalara fazla kapılmayın” diyerek cevap verdi.
Sanal alemden birbirlerini hedef alan MYK üyelerini de uyaran Kılıçdaroğlu, MYK'daki isimlerden kendilerine çekidüzen vermelerini istedi.