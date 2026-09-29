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Politika
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 07:47

Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine tepki: MYK kendine çekidüzen vermeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 gün süren Bolu kampında dikkat çeken mesajlar verdi. Sosyal medyada birbirlerini hedef alan MYK üyelerini uyaran Kılıçdaroğlu, "Sosyal medyadaki tartışmalara fazla kapılmayın. MYK üyeleri kendilerine çekidüzen vermeli" dedi. Bazı milletvekillerinin kurultay çağrısına da cevap veren CHP lideri, yenilenmek zorunda olduklarını ancak seçmenin kurultayla ilgilenmediğini savundu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine tepki: MYK kendine çekidüzen vermeli
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 07:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yeni yasama yılı öncesi Bolu'da Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Milletvekillerinin katıldığı 3 gün süren toplantıda parti yönetimi ve kurultay tartışmaları öne çıktı. 15 vekil, Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) yönelik eleştirilerde bulunup kurultayın 2027’ye bırakılmaması çağrısını yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine tepki: MYK kendine çekidüzen vermeli

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
CHP'nin Bolu'da gerçekleştirdiği üç günlük Değerlendirme Toplantısı'nda milletvekillerinin MYK'ya yönelik eleştirileri ve kurultay tartışmaları gündeme geldi.
15 milletvekili, MYK'yı eleştirerek kurultayın 2027 yılına bırakılmaması çağrısında bulundu.
Kurultay çağrısı yapan vekiller, 'mutlak butlan' kararı sonrası parti merkezine polisle girilmesinin olumsuz algı yarattığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenmek zorunda olduklarını belirtirken, seçmenin kurultayla ilgilenmediğini ve talebin yalnızca parti tabanından geldiğini savundu.
Kılıçdaroğlu, partinin akılcı ve bilimsel yöntemlerle yönetileceğini ifade etti.
Kılıçdaroğlu, sanal alemde birbirini hedef alan MYK üyelerini uyararak kendilerine çekidüzen vermelerini istedi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine tepki: MYK kendine çekidüzen vermeli

"CHP'Yİ YENİDEN ANA MUHALEFET YAPMALIYIZ"

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; kurultay çağrısı yapan 15 milletvekili, ‘mutlak butlan’ kararı sonrası parti merkezine polisle girilmesinin de olumsuz algı oluşturduğunu belirterek “CHP’yi yeniden ana muhalefet yapmalıyız. Halka umut vermek için adımlar atmalıyız” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine tepki: MYK kendine çekidüzen vermeli

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİLENME MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yenilenmek zorunda olduklarını ancak seçmenin kurultayla ilgilenmediğini savundu. Bu talebin sadece parti tabanından geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu “Partimizi akılcı ve bilimsel yöntemlerle yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine tepki: MYK kendine çekidüzen vermeli

MYK ÜYELERİNİ UYARDI

Kılıçdaroğlu, vekillerin “MYK üyeleri yıprandı. Sadece kendi siyasi ikballerinin peşinde koşuyorlar” eleştirisine ise “Sosyal medyadaki tartışmalara fazla kapılmayın” diyerek cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine tepki: MYK kendine çekidüzen vermeli

Sanal alemden birbirlerini hedef alan MYK üyelerini de uyaran Kılıçdaroğlu, MYK'daki isimlerden kendilerine çekidüzen vermelerini istedi.

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