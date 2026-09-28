Tribünlerden Montella ve TFF'ye sert tepki! "İstifa" sesleri yükseldi

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, ilk yarısını 3-0 yenik durumda tamamladığı mücadeleyi 4-1'lik skorla kaybetti ve Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

MONTELLA VE TFF'YE SERT TEPKİ

Öte yandan müsabaka boyunca taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya tepki gösterdi.

Taraftarlar, alınan kötü sonuçtan dolayı hem İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hem de Vincenzo Montella'yı istifaya davet etti.