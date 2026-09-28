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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 23:57

Tribünlerden Montella ve TFF'ye sert tepki! "İstifa" sesleri yükseldi

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ikinci maçında Bursa'da karşılaştığı İtalya'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki mücadelede taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya "istifa" tezahüratlarında bulundu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Tribünlerden Montella ve TFF'ye sert tepki!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 23:57

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Tribünlerden Montella ve TFF'ye sert tepki! "İstifa" sesleri yükseldi

Türkiye, ilk yarısını 3-0 yenik durumda tamamladığı mücadeleyi 4-1'lik skorla kaybetti ve Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

Tribünlerden Montella ve TFF'ye sert tepki! "İstifa" sesleri yükseldi

MONTELLA VE TFF'YE SERT TEPKİ

Öte yandan müsabaka boyunca taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya tepki gösterdi.

Taraftarlar, alınan kötü sonuçtan dolayı hem İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hem de Vincenzo Montella'yı istifaya davet etti.

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