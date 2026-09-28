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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:47

Rusya’nın 'Ölü El' projesi geri döndü: Batı'ya 'Kıyamet Günü' misillemesi

Rusya, Sovyetler Birliği'nin kötü şöhretli 'Ölü El' nükleer stratejisinin yeniden canlandırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ıssız bir dağın altına gizlenmiş devasa yeraltı komuta merkezini yeniden dizayn ettiriyor. Uydu görüntülerine göre bölgede büyük bir çalışma var. Rusya'nın, Batı'ya karşı saldırı düzenleme hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Rusya’nın 'Ölü El' projesi geri döndü: Batı'ya 'Kıyamet Günü' misillemesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:47

'nın merkezinde bulunan Ural dağlarının arasında ıssız bir dağın altına gizlenmiş yeraltı komuta merkezi,  Sovyetler Birliği'nin kötü şöhretli 'Ölü El' nükleer sistemi yeniden hayata geçiyor. 

1335 numaralı tesis olarak bilinen sığınak, ülkenin liderliğiyle iletişimin kesilmesine yol açan yıkıcı bir saldırıdan sonra bile düşmana karşı misilleme yapabilme yeteneğini korumak için tasarlandı. Buradan misilleme amacıyla mobil füze fırlatma rampalarına ve hayatta kalan diğer fırlatma silolarına radyo sinyalleri gönderilebiliyor. 

Rusya’nın 'Ölü El' projesi geri döndü: Batı'ya 'Kıyamet Günü' misillemesi

'ÖLÜ EL' YENİDEN CANLANDIRILIYOR

Şimdilerde ise Rusya Devlet Başkanı 'in talimatıyla 'Ölü El' yeniden tasarlanıyor. Uydu görüntüleri, inşaat belgeleri ve Rus askerleri tarafından internete yüklenen fotoğraflar, projenin olağanüstü boyutunu ortaya koydu. 

Rusya’nın 'Ölü El' projesi geri döndü: Batı'ya 'Kıyamet Günü' misillemesi

''TARİHİ GÖREVİ YERİNE GETİRECEĞİ YER''

Dailymail'in haberine göre, 1335 numaralı tesis, Amerikan sığınak delici bombalarına dayanacak şekilde tasarlandı. Sunday Times , Danwatch ve Dossier Centre'ın ortaklaşa yürüttüğü bir soruşturma, bölgede yeni tüneller ve en az 24 yeraltı odası da dahil olmak üzere yüz milyonlarca sterlin değerinde inşaat çalışmasını ortaya çıkardı.

Rusya’nın 'Ölü El' projesi geri döndü: Batı'ya 'Kıyamet Günü' misillemesi

Üst düzey bir Rus askeri yetkilisi, 1335 numaralı tesisi 'stratejik füze kuvvetlerinin herhangi bir düşmana karşı misilleme yapma yönündeki tarihi görevini yerine getireceği yer' olarak tanımladı.

Rusya’nın 'Ölü El' projesi geri döndü: Batı'ya 'Kıyamet Günü' misillemesi

3 EYFEL KULE'SİNİN İNŞASINA EŞDEĞER ÇELİK VE BETON

Uydu görüntülerine göre, bölgede büyük bir inşaat çalışması, asker yoğunluğu var. Giriş ise bir makineli tüfek kulesi ve askerler tarafından korunuyor. Üç Eyfel Kulesi'nin inşasına eşdeğer miktarda, yaklaşık 20.000 ton çelik ve 150.000 metrekare betonun bu devasa sığınağın yapımında kullanıldığı tahmin ediliyor.

Rusya’nın 'Ölü El' projesi geri döndü: Batı'ya 'Kıyamet Günü' misillemesi

''DEVASA BİR YAPI''

Danimarka Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mekanik Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Per Golterman, projenin büyük bir çok katlı bina inşa etmek için gereken kadar beton kullandığını tahmin ettikten sonra, "Bu devasa bir yapı" dedi.

Rusya'da bu devasa kıyamet altyapısı inşa edilirken, Danimarka istihbaratı 'düşük ama artan bir risk' konusunda uyarıda bulundu . Kremlin'in emriyle bir NATO ülkesine yapılan saldırıdan bahseden Moskova'nın, Ukrayna'yı işgalinden bu yana hiç olmadığı kadar baskı altında olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya’nın 'Ölü El' projesi geri döndü: Batı'ya 'Kıyamet Günü' misillemesi

PUTİN İLK İPUCUNU VERMİŞTİ

Öte yandan 'Ölü El' planının yeniden canlandırılacağına dair ilk resmi ipucu, Putin tarafından 2020'de askeri danışmanlarla yaptığı bir toplantıda dile getirilmişti. Kremlin tarafından yayınlanan konuşma metinlerinde Putin, "Bu sistemlerin hayatta kalabilirliğine ve savaş ortamında çalışmaya devam edebilme yeteneklerine çok şeyin bağlı olduğunun farkındayız" demişti.

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ETİKETLER
#rusya
#vladimir putin
#Ölü El
#Ural Dağları
#1335 Numaralı Tesis
#Dünya
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