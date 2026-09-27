Fon soruşturmasında yeni gelişme: Firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan bazı firmalar hakkında yeni gelişme yaşandı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu firmalara uygulanan mal varlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.
Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda tedbirlerin 45 firma ve 19 fon için kaldırıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.
Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.
Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.