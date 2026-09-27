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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 00:12

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik bazı firmalara uygulanan mal varlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirler kaldırıldı. Tedbirlerin 45 firma ve 19 fon için kaldırıldığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 00:12

Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan bazı firmalar hakkında yeni gelişme yaşandı. 

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, SPK'nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda bazı firma ve fonlar üzerindeki mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.
Tedbirlerin kaldırılması kararı SPK'nın yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda alındı.
Yapılan incelemeler neticesinde tedbirler 45 firma ve 19 fon için kaldırıldı.
Soruşturma kapsamında daha önce 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri talep edilmişti.
Talep yazısında sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmişti.
İlgili yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan anormal nitelikte fiyat artışları yaşandığı belirtilmişti.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

İNCELEMELER SONUCUNDA TEDBİRLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

'nun (SPK) yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu firmalara uygulanan mal varlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı

45 FİRMA VE 19 FON İÇİN GEÇERLİ

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda tedbirlerin 45 firma ve 19 fon için kaldırıldığı öğrenildi. 

MAL VARLIĞI TEDBİRİ TALEP EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.

Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

 

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ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#sermaye piyasası kurulu
#Fon Soruşturması
#45 Firma
#19 Fon
#Ekonomi
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