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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:41

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten net mesaj: "Demir yumruğun tadını alacaklar"

İstanbul'da AK Parti Sultanbeyli ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi. Gürlek, "Suç işleyen kişi nerede olursa olsun, hangi delile saklanırsa saklansın, hangi gücün arkasına sığınırsa sığınsın emin olun ki yargımızın hukuk çerçevesindeki demir yumruğunun tadını alacaktır" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten net mesaj:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:41

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında AK Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Programa Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Müştekin, ilçe teşkilatı üyeleri ve çok sayıda Sultanbeylili vatandaş katıldı.

Programda konuşan Bakan Gürlek, suç örgütleriyle mücadele, finansal piyasalardaki gelişmeler, Terörsüz Türkiye projesi, sosyal medyadaki şahsiyet avcılığı ve “Adaletin Yüzyılı” hedefleri başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten net mesaj: "Demir yumruğun tadını alacaklar"

"MÜCADELEDEN HİÇBİR ŞART ALTINDA ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kim sizlerin, yani vatandaşlarımızın canına, malına, huzuruna göz dikerse tam orada karşısında sarsılmaz bir kararlılıkla bizi, yani hukuk devletini bulur. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi hedef alan yasa dışı oluşumları yok etmekte kararlıyız. Milli ve manevi değerlerimizi, etnik, kültürel ve inanç değerlerimizi aşağılayan, toplumumuzu ayrıştırmaya çalışan kimler varsa yargımız hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda 24 saat nöbettedir. Suç çetelerini, yasa dışı bahis ve kumar şebekelerini, kara para aklama ve uyuşturucu suç örgütlerini, ekonomimizi hedef alan her türlü şer odağı ve yerel yönetimlerde oluşan çıkar amaçlı suç ittifaklarını hukuk çerçevesinde yürüttüğümüz mücadelenin merkezine aldık. Bu mücadeleden hiçbir şart altında asla taviz vermeyeceğiz."

"HİÇBİR ŞEY KARANLIKTA KALMAYACAKTIR"

Son dönemde finans piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelere ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını ve sürecin titizlikle yönetildiğini ifade eden Gürlek, "Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Hukuk nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hükümetimizin ilgili bakanlıkları ve kurumlarıyla birlikte gerekli tedbirleri hızla alıyor, sürecin şeffaf bir biçimde aydınlığa kavuşturulması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten net mesaj: "Demir yumruğun tadını alacaklar"

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDAN GERİ DÖNÜŞ YOKTUR"

Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye projesinin artık milli bir konu haline geldiğinin altını çizerek, "'Terörsüz Türkiye' net ve çok açık bir şekilde devlet ve millet projesidir. Bu proje artık teoriden pratiğe geçmiş, devlet aklının ve siyaset kurumunun ortak iradesiyle olgunlaşarak milletimizin milli birliği ve huzuru için hayata geçirilmeye başlanmıştır. 'Terörsüz Türkiye' sürecini yürütürken en temel hassasiyetimiz vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, kahraman gazilerimizin onurunu zedeleyecek ve bizlere emanet olan kıymetli ailelerinin yüreklerini incitecek hiçbir söz, tutum ve adıma asla müsamaha gösterilmeyecektir. 'Terörsüz Türkiye'den geri dönüş yoktur, Türkiye Yüzyılı yolundan geri dönüş yoktur" dedi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten net mesaj: "Demir yumruğun tadını alacaklar"

"DEMİR YUMRUĞUN TADINI ALACAKTIR" 

Konuşmasında Hukuk Devleti ilkelerinden asla taviz verilmeyeceğini belirten Gürlek, "Hukuk dışı yapılar ve şer odakları şunu çok iyi bilsinler; Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak beni asla hedefimden alıkoyamazlar. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne kadar sinsi hesaplarla sosyal medyada bir merkezden yönetilip şahsiyet avcılığı yapsalar da faaliyetlerimizin noktasına, virgülüne kadar Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti ilkelerini işletecek ve onları yargımızın huzuruna çıkartacağız. Suç işleyen kişi nerede olursa olsun, hangi delile saklanırsa saklansın, hangi gücün arkasına sığınırsa sığınsın emin olun ki yargımızın hukuk çerçevesindeki demir yumruğunun tadını alacaktır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI YALNIZCA BİR HEDEF DEĞİL VARLIĞIMIZIN TA KENDİSİDİR"

Konuşmasında Adaletin Yüzyılı ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu vurgulayan Gürlek, "Aziz vatandaşlarım; bizim de, sizlerin de ortak bir hayali var: Türkiye Yüzyılı. Bu hayal artık vücut buluyor. Bin yıllık köklü devlet geleneğimizden filizlenen bu hedef, 86 milyon vatandaşımızın, 250 milyonu aşan Türk coğrafyasının, milyarların üzerindeki İslam dünyasının ve bölgemizin ufkunda yeşerip büyüyor. Türkiye Yüzyılı yalnızca bir hedef değil, varlığımızın ta kendisidir. Bu siyasi ya da politik bir söylem değil, devletin ebet müddet meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak Adaletin Yüzyılı hedefimizi tam bu anlayışla ele alıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten net mesaj: "Demir yumruğun tadını alacaklar"

"ARTIK ASYA'YI DA AVRUPA'YI DA TÜRKİYE DİZAYN EDECEK"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin özellikle dünya siyasetinde geldiği önemli konumun altını çizerek şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı, yeni bir dünya düzeninin kurulduğu bu dönemde, dünyada savaşların konuşulduğu, haksızın, güçlünün haklı olarak ilan edildiği ve zayıfın haksız olarak görüldüğü bir dünyada bir lider diyor ki; 'Dünya 5'ten büyüktür. Bu sizin düzeniniz artık çöp olmuştur. Yerle yeksan olmuştur. Yeni bir adalet, yeni bir düzen dünyaya artık hakim olacaktır.' Dünyaya baktığınız zaman; dünyanın konuştuğu üç liderden bir tanesi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye Yüzyılı'nı konuşurken artık dünyada ve Orta Doğu'da kim ne yaparsa yapsın, kim ne kulisler, kumpaslar kurarsa kursun, hangi lobiler konuşursa konuşsun Türkiye'nin sözünün olmadığı, masada Türkiye'nin olmadığı tüm düzenler artık dünyada itibar görmeyecektir. Artık dünya, biz Türkiye Yüzyılı'nı konuşurken aslında Dünya Yüzyılı'nda da bir lider, dünya lideri ve bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan konuşacak ve onun konuştuğu her cümle gündem olacak. Ve artık Türkiye Orta Doğu'yu da, Avrupa'yı da, Asya'yı da dizayn edecek. Türkiye'de 'Terörsüz Türkiye'yi anlatmak istiyorsak önce örnek göstereceğimiz yer Sultanbeyli. Yıllarca Sultanbeyli'de birbirimize komşu olarak birbirimizden kız aldık, kız verdik, ticaretimiz oldu. Siyasette aynı masanın etrafında oturduk ama hep beraber, birlikte 'Türkiye' dedik. Şimdi bunu bütün Türkiye'de hep birlikte 'Türkiye' diyoruz. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı diyoruz."

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