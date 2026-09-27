Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'dan ilginç paylaşım! Gözler 1 Ekim'e çevrildi

Geçtiğimiz yıl 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek ani ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Güllü, tüm Türkiye'ye derin bir hüzne boğmuştu. Ünlü sanatçının şüpheli ölümüne dair birçok farklı iddia ortaya atılırken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada ilk duruşma için gün sayılırken, Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'ın sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Ünlü sanatçının, vefatının üzerinden tam 1 yıl geçti. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkmadan önce yaptığı paylaşım, dikkat çekti. Anne katili olmakla suçlanan Tuğyan'ın paylaşımının ardından gözler ilk duruşmanın gerçekleşeceği 1 Ekim'e çevrildi.

GÜLLÜ'NÜN VEFATININ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ!

Güllü sahne adıyla tanınan Gül Tut, geçtiğimiz yıl vefat haberiyle hem sevenlerini hem de sanat camiasını derin bir hüzne boğmuştu. 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcının, ölümünden geriye pek çok soru işareti kalmıştı. Ani ve şüpheli ölümüyle tüm Türkiye'yi merakta bırakan Güllü'nün vefatına dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Başlarda intihar ettiğı düşünülen ünlü şarkıcının, biri ya da birileri tarafindan itildiği de gündemde yerini almıştı.

Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Güllü'nün, trajik ölümü kafalarda soru işareti bırakırken, vefat ettiği sırada yanında kızı ve misafiri olduğu da öğrenilmişti. 52 yaşındaki sanatçının gece geç saatlerde dengesini kaybederek 6. katta bulunan penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybettiği söylense de kızı Tuğyan Ülkem Gülter, şüpheli olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Başarılı sanatçının, ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Gülter hakkında olay gecesi aynı evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıkmıştı. Evde misafir olarak bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadesinde Tuğyan Gülter’in annesi Güllü’yü ittiğini öne sürdüğü belirtilmişti.

ANNESİNİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN TUĞYAN'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM!

Güllü'nün vefatının ardından şüpheli olarak tutuklu yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter'in sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Bir süredir Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Gülter'in annesi Gül Tut’un ölümüyle ilgili “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacağı öğrenilmişti.

26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin 6. katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün acı kaybının üzerinden 1 yıl geçti. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Cezaevindeki Tuğyan Ülkem Gülter'in Instagram hesabından annesi Güllü'nün ölüm yıldönümünde gece geç saatlerde bir paylaşım yapıldı.

Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in hesabından yapılan paylaşımda "Annem dünyanın en güzel kadını" ifadelerine yer verildi. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan'ın ilginç paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi.

GÖZLER 1 EKİM'DE YAPILACAK İLK DURUŞMAYA ÇEVRİLDİ!

Güllü'nün ani ve şüpheli ölümüne ilişkin, kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada ilk duruşmanın 1 Ekim 2026’da yapılacağı öğrenildi. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Gül Tut’un ölümüyle ilgili “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacağı duyuruldu.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşmada dosyanın dikkat çeken dört tanığının da dinleneceği duyuruldu. Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu'nun SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği duruşmada; tanıkların anlatacakları, olay gecesi ve öncesinde yaşananların mahkeme tarafından değerlendirilmesinde önemli rol oynayacak.

Annesi Güllü'nün ölümünde şüpheli olarak tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşma 1 Ekim 2026 saat 13.50’de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi. Cezaevindeki Tuğyan'ın Instagram hesabından Güllü'nün ölüm yıldönümüne ilişkin yapılan paylaşım sonrası gözler 1 Ekim'de görülecek ilk duruşmaya çevrildi.