Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 15:23

Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'dan ilginç paylaşım! Gözler 1 Ekim'e çevrildi

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'ın sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatının üzerinden tam 1 yıl geçti. Anne katili olmakla suçlanan Tuğyan'ın paylaşımının ardından gözler kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada ilk duruşmanın gerçekleşeceği 1 Ekim'e çevrildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'dan ilginç paylaşım! Gözler 1 Ekim'e çevrildi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 15:23

Geçtiğimiz yıl 26 Eylül 2025’te ’daki evinin penceresinden düşerek ani ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden , tüm Türkiye'ye derin bir hüzne boğmuştu. Ünlü sanatçının şüpheli ölümüne dair birçok farklı iddia ortaya atılırken, kızı annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada ilk duruşma için gün sayılırken, Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'ın sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Ünlü sanatçının, vefatının üzerinden tam 1 yıl geçti. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'nün ölümüyle ilgili “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkmadan önce yaptığı paylaşım, dikkat çekti. Anne katili olmakla suçlanan Tuğyan'ın paylaşımının ardından gözler ilk duruşmanın gerçekleşeceği 1 Ekim'e çevrildi.

GÜLLÜ'NÜN VEFATININ ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ!

Güllü sahne adıyla tanınan Gül Tut, geçtiğimiz yıl vefat haberiyle hem sevenlerini hem de sanat camiasını derin bir hüzne boğmuştu. 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcının, ölümünden geriye pek çok soru işareti kalmıştı. Ani ve şüpheli ölümüyle tüm Türkiye'yi merakta bırakan Güllü'nün vefatına dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Başlarda intihar ettiğı düşünülen ünlü şarkıcının, biri ya da birileri tarafindan itildiği de gündemde yerini almıştı.

Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'dan ilginç paylaşım! Gözler 1 Ekim'e çevrildi

Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Güllü'nün, trajik ölümü kafalarda soru işareti bırakırken, vefat ettiği sırada yanında kızı ve misafiri olduğu da öğrenilmişti. 52 yaşındaki sanatçının gece geç saatlerde dengesini kaybederek 6. katta bulunan penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybettiği söylense de kızı Tuğyan Ülkem Gülter, şüpheli olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'dan ilginç paylaşım! Gözler 1 Ekim'e çevrildi

Başarılı sanatçının, ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Gülter hakkında olay gecesi aynı evde bulunan 'nun soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıkmıştı. Evde misafir olarak bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadesinde Tuğyan Gülter’in annesi Güllü’yü ittiğini öne sürdüğü belirtilmişti.

Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'dan ilginç paylaşım! Gözler 1 Ekim'e çevrildi

ANNESİNİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN TUĞYAN'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM!

Güllü'nün vefatının ardından şüpheli olarak tutuklu yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter'in sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Bir süredir Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Gülter'in annesi Gül Tut’un ölümüyle ilgili “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacağı öğrenilmişti.

Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'dan ilginç paylaşım! Gözler 1 Ekim'e çevrildi

26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin 6. katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün acı kaybının üzerinden 1 yıl geçti. Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Cezaevindeki Tuğyan Ülkem Gülter'in Instagram hesabından annesi Güllü'nün ölüm yıldönümünde gece geç saatlerde bir paylaşım yapıldı.

Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'dan ilginç paylaşım! Gözler 1 Ekim'e çevrildi

Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in hesabından yapılan paylaşımda "Annem dünyanın en güzel kadını" ifadelerine yer verildi. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan'ın ilginç paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi.

GÖZLER 1 EKİM'DE YAPILACAK İLK DURUŞMAYA ÇEVRİLDİ!

Güllü'nün ani ve şüpheli ölümüne ilişkin, kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada ilk duruşmanın 1 Ekim 2026’da yapılacağı öğrenildi.  Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Gül Tut’un ölümüyle ilgili “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacağı duyuruldu.  

Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'dan ilginç paylaşım! Gözler 1 Ekim'e çevrildi

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşmada dosyanın dikkat çeken dört tanığının da dinleneceği duyuruldu. Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu'nun SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği duruşmada; tanıkların anlatacakları, olay gecesi ve öncesinde yaşananların mahkeme tarafından değerlendirilmesinde önemli rol oynayacak.

Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan'dan ilginç paylaşım! Gözler 1 Ekim'e çevrildi

Annesi Güllü'nün ölümünde şüpheli olarak tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşma 1 Ekim 2026 saat 13.50’de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi. Cezaevindeki Tuğyan'ın Instagram hesabından Güllü'nün ölüm yıldönümüne ilişkin yapılan paylaşım sonrası gözler 1 Ekim'de görülecek ilk duruşmaya çevrildi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü’nün ölümü üzerinden tam bir yıl geçti! Cinayet şüphelisi kızı Tuğyan’a müebbet hapis davası
Survivor yarışmacısı Almeda Baylan'dan şoke eden Güllü itirafı! "Vicdan azabı çekiyorum"
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#güllü
#yalova
#Tuğyan Ülkem Gülter
#sultan nur ulu
#Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.