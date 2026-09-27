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Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:16

Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı: İşte sarı lacivertlilerin son mali tablosu

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda kulübün güncel mali tablosu duyuruldu. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı: İşte sarı lacivertlilerin son mali tablosu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:16

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 'nün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. 

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Mart 2026 - 31 Mart 2026 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi. 

Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı: İşte sarı lacivertlilerin son mali tablosu

Vodina, dönen Varlıklar 6 milyar 110 milyon lira, Duran Varlıklar 20 milyar 312 milyon lira olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 422 milyon lira olduğunu aktardı. 

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 10 milyar 556 milyon lira olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 27 milyar 821 milyon lira olduğunu söyledi.
 

MALİ TABLONUN ÖNE ÇIKAN RAKAMLARI

Fenerbahçe Denetim Kurulu’nun paylaştığı 1 Mart 2026 - 31 Mart 2026 dönemine ait mali veriler ve varlık-yükümlülük dengesi şu şekilde gerçekleşti:

  • Toplam Borç: 27.821.000.000 TL
  • Kısa Vadeli Yükümlülükler: 17.265.000.000 TL
  • Uzun Vadeli Yükümlülükler: 10.556.000.000 TL
  • Toplam Varlıklar: 26.422.000.000 TL
    • Dönen Varlıklar: 6.110.000.000 TL
    • Duran Varlıklar: 20.312.000.000 TL

Bilanço Özeti

Mali KalemTutar (TL)
Dönen Varlıklar6 Milyar 110 Milyon TL
Duran Varlıklar20 Milyar 312 Milyon TL
Toplam Varlıklar26 Milyar 422 Milyon TL
Kısa Vadeli Borçlar17 Milyar 265 Milyon TL
Uzun Vadeli Borçlar10 Milyar 556 Milyon TL
Toplam Yükümlülük (Borç)27 Milyar 821 Milyon TL


 

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ETİKETLER
#fenerbahçe spor kulübü
#borç
#Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu
#Mali Tablo
#Mehmet Vodina
#Spor
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