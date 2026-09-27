Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı: İşte sarı lacivertlilerin son mali tablosu

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Mart 2026 - 31 Mart 2026 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

Vodina, dönen Varlıklar 6 milyar 110 milyon lira, Duran Varlıklar 20 milyar 312 milyon lira olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 422 milyon lira olduğunu aktardı.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 10 milyar 556 milyon lira olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 27 milyar 821 milyon lira olduğunu söyledi.



MALİ TABLONUN ÖNE ÇIKAN RAKAMLARI

Fenerbahçe Denetim Kurulu’nun paylaştığı 1 Mart 2026 - 31 Mart 2026 dönemine ait mali veriler ve varlık-yükümlülük dengesi şu şekilde gerçekleşti:

Toplam Borç: 27.821.000.000 TL

27.821.000.000 TL Kısa Vadeli Yükümlülükler: 17.265.000.000 TL

17.265.000.000 TL Uzun Vadeli Yükümlülükler: 10.556.000.000 TL

10.556.000.000 TL Toplam Varlıklar: 26.422.000.000 TL Dönen Varlıklar: 6.110.000.000 TL Duran Varlıklar: 20.312.000.000 TL

26.422.000.000 TL

Bilanço Özeti

Mali Kalem Tutar (TL) Dönen Varlıklar 6 Milyar 110 Milyon TL Duran Varlıklar 20 Milyar 312 Milyon TL Toplam Varlıklar 26 Milyar 422 Milyon TL Kısa Vadeli Borçlar 17 Milyar 265 Milyon TL Uzun Vadeli Borçlar 10 Milyar 556 Milyon TL Toplam Yükümlülük (Borç) 27 Milyar 821 Milyon TL



