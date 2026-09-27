Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 11:59

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yürütüle titiz çalışma sonucunda 11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 11:59

Adalet Bakanı Sayın , 19, 15 ve 11 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 dosyanın yeniden yürütülen soruşturmalar ve elde edilen yeni delillerle sonucunda çözüldüğünü duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kamu vicdanında yara olarak kalan faili meçhul olayları aydınlatma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ve bu kapsamda 11, 15 ve 19 yıllık 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu.
Aksaray'da 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü dosyasında 2 kişi tutuklandı.
Gaziantep'te 2011 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya dosyasında 10 şüpheli yakalandı.
Manisa'da 2015 yılında yol üzerinde ölü bulunan Meral Babacan dosyasının aydınlatılmasında bir araç parçası delil oldu ve aracın sahibi tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde;

"Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın liderliğinde; aradan kaç yıl geçerse geçsin, kamu vicdanında yara olarak kalan hiçbir faili meçhul olayın karanlıkta kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın titiz çalışmaları sonucunda 11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyayı daha aydınlattık:

AKSARAY’DA 19 YILLIK DOSYADA 2 TUTUKLAMA

’ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü’nün akıbetine ilişkin dosya yeniden ele alındı. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve yapılan saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp şahsın ikametinde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla aramalar gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Hava G.’nin ifadesinde olayın meydana gelişine ilişkin verdiği bilgiler sonucu Fadime Görgülü’ye ait olduğu belirtilen 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturma sonucunda Hava G. ve İlhan G. tutuklandı. Fadime Görgülü’nün akıbetinin ve olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

GAZİANTEP’TE 15 YILLIK DOSYADA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

’te 3 Ocak 2011 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya’nın öldürülmesine ilişkin dosya yeniden ve bütün yönleriyle incelendi. HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildi; tanık anlatımları, baz sinyal bilgileri, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler birlikte değerlendirildi.

Cazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya’yı takip ettiklerine ve olay çevresinde gözetleme faaliyetinde bulundukları tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA’DA 11 YILLIK DOSYA ARAÇ PARÇASINDAN AYDINLATILDI

Manisa’da 6 Temmuz 2015 tarihinde yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan’ın ölümüne ilişkin dosya yeniden incelendi. Olay yeniden canlandırıldı; MOBESE ve PTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi.

Kamera görüntüleriyle yapılan karşılaştırma sonucu olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Aracın sahibiyle yapılan görüşmede yan aynasının daha önce değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay tarihinde aracın sahibi olan R.Ç. yakalandı ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Yıllar sonra elde edilen bu sonuçlar; aradan geçen zamanın gerçeğe ulaşmanın önünde engel olmadığını,  yeni yöntem ve teknolojilerle delillerin yeniden incelenmesinin dosyaların aydınlatılmasında önemli sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten Aksaray-Ortaköy, Gaziantep ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; sahada operasyonları başarıyla icra eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığımıza, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Manisa İl Jandarma Komutanlığımıza ve süreçte emeği geçen kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkânları kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız."

https://x.com/abakingurlek/status/2104109112636105039

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den fon soruşturması açıklaması: "Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir"
Kaza değil cinayete teşebbüs! Metrelerce havaya fırlayıp servisin altına girdi
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#gaziantep
#Aksaray
#Recep Tayyip Erdoğan
#Akın Gürlek
#Fadime Görgülü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.