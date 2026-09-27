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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 00:08

Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ankara merkezli uyuşturucu soruşturmasında Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş gözaltına alındı. Türktaş, ifade işlemleri için Ankara'ya sevk edildi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 00:08

merkezli başlayan uyuşturucuyla mücadele soruşturmasında birden fazla ilde operasyon düzenlendi. Ekiplerin harekete geçtiği illerden birisi de oldu.

HABERİN ÖZETİ

Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ankara merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş gözaltına alındı.
Ankara merkezli başlayan uyuşturucuyla mücadele soruşturmasında Konya dahil birden fazla ilde operasyon düzenlendi.
Sabah saatlerinde Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda Nejat Türktaş'ın evinde arama yapıldı.
Gözaltına alınan Nejat Türktaş, ifade işlemleri için Ankara'ya gönderildi.
CHP Konya İl Başkanlığı görevinden atama sonucu alındıktan sonra Yeni Parti'ye geçen Türktaş, bu partinin Konya İl Başkanı olmuştu.
Türktaş, Yeni Parti lideri Özgür Özel'e yakınlığı ile biliniyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Sabah saatlerinde Konya'nın ilçesinde düzenlenen operasyonda Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın evinde de arama yapıldı.

Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Türktaş gözaltına alındıktan sonra ifade işlemleri için Ankara’ya gönderildi.

CHP'DEN İSTİFA EDİP YENİ PARTİLİ OLMUŞTU 

CHP Konya'da İl Başkanlığı görevindeyken atama sonucunda görevden alınan Nejat Türktaş, Yeni Parti'ye geçmişti.

Yeni Parti lideri Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Türktaş, partinin Konya İl Başkanlığı koltuğuna getirilmişti.

 

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#konya
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#ereğli
#Yeni Parti
#Nejat Türktaş
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