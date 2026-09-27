Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara merkezli başlayan uyuşturucuyla mücadele soruşturmasında birden fazla ilde operasyon düzenlendi. Ekiplerin harekete geçtiği illerden birisi de Konya oldu.
Sabah saatlerinde Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın evinde de arama yapıldı.
Türktaş gözaltına alındıktan sonra ifade işlemleri için Ankara’ya gönderildi.
CHP Konya'da İl Başkanlığı görevindeyken atama sonucunda görevden alınan Nejat Türktaş, Yeni Parti'ye geçmişti.
Yeni Parti lideri Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Türktaş, partinin Konya İl Başkanlığı koltuğuna getirilmişti.