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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Sputnik
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 21:35

Rusya'dan Türkiye'nin S-400'leriyle ilgili açıklama: Devir tartışmasında dikkat çeken sözler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin S-400 sistemlerini başka bir ülkeye devretmesi için yapılabilecekleri söyledi. Lavrov Türkiye'nin henüz böyle bir başvuruda bulunmadığının altını çizdi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Rusya'dan Türkiye'nin S-400'leriyle ilgili açıklama: Devir tartışmasında dikkat çeken sözler
KAYNAK:
Sputnik
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 21:35

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gazetecilerin yönelttiği Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini başka bir ülkeye devretmesi ihtimaline ilişkin konuştu. Ankara'nın Moskova yönetimine henüz bu yönde başvuru yapmadığını belirten Lavrov devir için gereken koşulları açıkladı.

Rusya'dan Türkiye'nin S-400'leriyle ilgili açıklama: Devir tartışmasında dikkat çeken sözler

TÜRKİYE S-400'LERİ DEVREDECEK Mİ?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu’nun üst düzey haftasının sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin S-400 sistemlerini devretmesiyle ilgili bir soruyu yanıt verdi.
Lavrov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Şu anda yorum yapmayacağım ancak böyle imkanlar var, yalnızca bizim onayımızla. Bu S-400 sistemlerinin gönderilebileceği ülke sorumlu olacak ve Rusya Federasyonu ile dostane ilişkiler içinde bulunacaksa, sistemlerin o ülkeden başka hiçbir yere gönderilmeyeceğinden kesin olarak emin olmamız gerekir.

Bu hususun Rusya açısından önem taşıdığını belirten Lavrov, Avrupa ülkelerinin 'dünyanın dört bir yanında dolaşıp' silah satın aldığı ve bunları Ukrayna yönetimine aktardığı çok sayıda örnek olduğuna işaret etti.

"İHLALLERİN YAŞANMASINA İZİN VERMEYECEK ÜLKEYE DEVRETMEYE HAZIRIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin S-400 sistemlerini devretmesine ilişkin soruya, “S-400’leri, bu tür ihlallerin yaşanmasına kesinlikle izin vermeyecek bir ülkeye devretmeye hazırız” dedi.
'Bize böyle bir başvuru yapılmadı'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’nin, sözleşme uyarınca S-400 sistemlerinin Rusya’nın onayı olmadan devredilemeyeceğini bildiğini ve Ankara’nın bu konuda Moskova’ya herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi.
Lavrov, S-400 sistemlerinin Türkiye’ye, 'son kullanıcı sertifikasına tamamen ve sonuna kadar riayet edilmesini' öngören bir sözleşme kapsamında teslim edildiğini belirtti.
Lavrov konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
"Bir gün bu sistemleri sınırlarının dışına başka bir yere taşımak isterlerse, bunu bizim resmi onayımız olmadan yapamayacaklarını gayet iyi biliyorlar. Bize böyle bir başvuru yapılmadı."

 

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