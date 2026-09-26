Donald Trump: İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettik

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İstanbul
İran, ABD ile yeniden nükleer müzakerelere dönmek ve Hürmüz Boğazı’nı 7 gün içinde açmak için yeni bir planı Washington yönetimine sundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, teklifin Katar üzerinden iletildiğini bildirdi.
İran, ABD yönetimine sunduğu planda deniz ablukasının kaldırılması ve bazı ekonomik yaptırımların gevşetilmesi şartıyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve nükleer görüşmelere dönmeyi önerdi.
Dondurulan İran varlıklarının bir bölümünün serbest bırakılması ve petrol yaptırımlarına ilişkin muafiyetlerin yeniden uygulanması da İran'ın teklifi içinde yer alıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın sunduğu ateşkes teklifini reddettiklerini açıkladı.
Trump’ın, İran’ın ABD’nin nükleer programla ilgili taleplerini karşılamayacağından endişe ettiği ve kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından bombardımanın tekrar başlayabileceğini düşündüğü değerlendiriliyor.