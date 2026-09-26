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Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 18:01

Donald Trump: İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettik

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan kendilerine 7 günlük ateşkes teklifi yapıldığını ve bu teklifi reddettiklerini açıkladı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Donald Trump: İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettik
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 18:01

, ile yeniden nükleer müzakerelere dönmek ve ’nı 7 gün içinde açmak için yeni bir planı Washington yönetimine sundu. 

HABERİN ÖZETİ

Donald Trump: İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettik

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İran, Hürmüz Boğazı'nı açmak ve nükleer müzakerelere dönmek için ABD'ye yeni bir teklif sunarken, ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi reddettiğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yeni teklifin Katar üzerinden Washington yönetimine iletildiğini bildirdi.
İran'ın planında deniz ablukasının kaldırılması ve bazı ekonomik yaptırımların gevşetilmesi şartıyla Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde açılması ve nükleer görüşmelere dönülmesi önerildi.
Teklifte dondurulan İran varlıklarının bir bölümünün serbest bırakılması ve petrol yaptırımlarına ilişkin muafiyetlerin yeniden uygulanması talepleri de yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu ateşkes teklifini kabul etmediklerini açıkladı.
Trump'ın, İran'ın nükleer program taleplerini karşılamayacağından endişe ettiği ve kasım ayındaki ara seçimlerin ardından bombardımanın yeniden başlayabileceğini düşündüğü değerlendiriliyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, teklifin Katar üzerinden iletildiğini bildirdi.

İRAN'IN TEKLİFİNDE HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN YENİDEN AÇILMASI DA YER ALDI

İran, ABD yönetimine sunduğu planda deniz ablukasının kaldırılması ve bazı ekonomik yaptırımların gevşetilmesi şartıyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve nükleer görüşmelere dönmeyi önerdi. 

Dondurulan İran varlıklarının bir bölümünün serbest bırakılması ve petrol yaptırımlarına ilişkin muafiyetlerin yeniden uygulanması da İran'ın teklifi içinde yer alıyor.

TRUMP İRAN'IN ÖNERİSİNİ KABUL ETMEDİ

ABD Başkanı , İran’ın sunduğu ateşkes teklifini reddettiklerini açıkladı.

Trump’ın, İran’ın ABD’nin nükleer programla ilgili taleplerini karşılamayacağından endişe ettiği ve kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından bombardımanın tekrar başlayabileceğini düşündüğü değerlendiriliyor.

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ETİKETLER
#donald trump
#ABD
#iran
#hürmüz boğazı
#Nükleer Müzakereler
#Dünya
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