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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 11:43

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin kritik bir adım attı. 7 şirkete ait fonların kuruluşundan bugüne tüm hareketleri mercek altına alındı. Savcılık; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayındaki tüm çıkışları talep etti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 11:43

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında inceleme genişledi. Savcılığın 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlattığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Başsavcılık 7 fonun kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 ayın çıkış trafiği mercek altına alınırken, temmuz, ağustos ve eylül ayındaki tüm çıkışlar istendi.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki fon işlemlerine ilişkin 2026/149004 sayılı soruşturmasını genişleterek 7 fonun tüm kayıtlarını ve son 3 aydaki çıkış trafiğini incelemeye aldı.
Soruşturma kapsamında 7 fonun kuruluşundan bugüne tüm kayıtları istendi.
Temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki fon çıkışları mercek altına alındı.
İncelemeye alınan fonlar Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılıdır.
Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

7 ŞİRKETE AİT FONLAR İNCELEMEDE

Savcılık yazısında; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

SON 3 AYIN ÇIKIŞ TRAFİĞİ İSTENDİ

Başsavcılık ayrıca, tüm kayıtların yanı sıra özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de acil gönderilmesini talep etti.

Bu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek.

Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesi, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile çıkışların tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde inceleneceğini ortaya koyuyor.

MKK KAYITLARI DA DOSYAYA GİRECEK

Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

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