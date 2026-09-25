UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları oynanıyor.

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HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Türkiye Fransa UEFA Uluslar Ligi Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşıyor. Bu maç, Türkiye'nin tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele ettiği Uluslar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasıdır. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Türkiye A Milli Takımı, bu müsabakayla tarihindeki 655. maçına çıkacak. Türkiye ile Fransa milli takımları, bu mücadele ile 7. kez birbirlerine rakip olacak. Muhtemel Türkiye ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz.

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele eden Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli Stadı'nda Fransa ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetiyor. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanıyor.

MİLLİLER 655. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Takım, tarihindeki 655. müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 365'i resmi, 289'u özel toplam 654 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 932 gol gördü.

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ise 37. sınavını Fransa karşısında verecek. İtalyan teknik adamla 27'si resmi, 9'u özel 36 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 46 gole engel olamadı.

TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDAKİ 6. RANDEVU

Türkiye ile Fransa, bugün oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak. Geride kalan 6 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Üçü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 6 maçta Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı.

İki ülke milli takımları son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te karşılaştı. EURO 2020 Elemeleri mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Can Uzun, Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Kone, Rabiot, Cherki, Olise, Mbappe, Dembele

TÜRKİYE - FRANSA CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Türkiye-Fransa mücadelesinde ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

15' Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle geçildi.

17' Fransa tehlikeli geldi... Konuk ekipte ceza alanı sağ çaprazındaki Olise, pasını penaltı noktasını Mbappe'ye çıkardı. Mbappe'nin gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

28' Türkiye gole yaklaştı... A Milli Takım'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Arda Güler savunma arkasına pasını gönderdi. Kale sahasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Maignan'da kaldı.

43' Fransa gole yaklaştı... Fransa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Olise, çaprazdan ceza sahasına sokulup uzak köşeye vuruşunu yaptı. A Milli Takım'da kaleci Uğucan Çakır topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

DEVRE! Türkiye-Fransa karşılaşmasının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Maçın canlı anlatımı güncellenmektedir...