Avrupa'nın 4 dev ligi FIFA için ortak bildiri yayımladı!

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İstanbul
Yeşil sahaların patronları tarafından kaleme alınan tarihi bildiride, küresel futbolu yöneten mekanizmanın artık çağa ayak uydurması gerektiği vurgulandı. Hazırlanan ortak metinde; şeffaf, tarafsız, orantılı ve herkesi kucaklayan yepyeni bir idari sistem kurulması istendi.
Avrupa devlerinin adalet çağrısı şu 3 ana sütun üzerine oturtuldu:
Dünya futbolunun kritik bir virajdan geçtiğini hatırlatan 4 büyük lig, koltuğa talip olan FIFA başkan adaylarına doğrudan seslendi. Açıklamada, yeni seçilecek FIFA başkanının göreve geldiği ilk 100 gün içerisinde tarafsız bir Yönetişim Kongresi toplaması gerektiği ifade edildi.
Plana göre bu kongre; sadece üye federasyonları değil, futbolun mutfağında yer alan tüm geniş camiayı temsil edecek ve tamamen bağımsız bir yönetimle hareket edecek. Toplanacak yapının en geç 6 ay içerisinde hazırlayacağı kapsamlı reform raporunu kamuoyuna açıkça sunması talep ediliyor.
Futbolun en çok izlenen liglerinin bu sert ve kararlı çıkışının ardından gözler FIFA yönetiminin ve başkan adaylarının vereceği cevaba çevrildi.