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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:57

Avrupa'nın 4 dev ligi FIFA için ortak bildiri yayımladı!

İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya LALIGA ve İtalya Serie A güçlerini birleştirerek FIFA’ya karşı ortak bir bildiri yayımladı. Futbol dünyasının en büyük 4 dev ligi, Dünya Futbol Yönetimi’nin mevcut yapısını sert bir dille eleştirerek köklü bir reform çağrısında bulundu. Karar alma süreçlerinde adalet ve şeffaflık talep eden devler, gelecek FIFA başkan adaylarına da net bir ültimatom verdi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Avrupa'nın 4 dev ligi FIFA için ortak bildiri yayımladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:57

Yeşil sahaların patronları tarafından kaleme alınan tarihi bildiride, küresel futbolu yöneten mekanizmanın artık çağa ayak uydurması gerektiği vurgulandı. Hazırlanan ortak metinde; şeffaf, tarafsız, orantılı ve herkesi kucaklayan yepyeni bir idari sistem kurulması istendi.

Avrupa'nın 4 dev ligi FIFA için ortak bildiri yayımladı!

devlerinin adalet çağrısı şu 3 ana sütun üzerine oturtuldu:

  1. Söz Hakkı Gerçek Paydaşlarda Olmalı: Alınan radikal kararlardan doğrudan etkilenen ligler, kulüpler ve futbolcuların yönetimde sadece sembolik değil, icraat üretebilen aktif bir role sahip olması.
  2. Kararlar Verilere Ve Kanıtlara Dayanmalı: Alınacak stratejik kararların keyfi değil, somut veriler ve bağımsız etki analizleri ışığında güvence altına alınması.
  3. Çıkar Çatışmasına Son: FIFA'nın futbolu düzenleyici kurumsal rolü ile ticari organizasyon ve gelir elde etme işlevinin kesin çizgilerle birbirinden ayrılması.
Avrupa'nın 4 dev ligi FIFA için ortak bildiri yayımladı!

BAŞKAN ADAYLARINA "100 GÜN" VE "YÖNETİŞİM KONGRESİ" ŞARTI

Dünya futbolunun kritik bir virajdan geçtiğini hatırlatan 4 büyük lig, koltuğa talip olan başkan adaylarına doğrudan seslendi. Açıklamada, yeni seçilecek FIFA başkanının göreve geldiği ilk 100 gün içerisinde tarafsız bir Yönetişim Kongresi toplaması gerektiği ifade edildi.

Avrupa'nın 4 dev ligi FIFA için ortak bildiri yayımladı!

Plana göre bu kongre; sadece üye federasyonları değil, futbolun mutfağında yer alan tüm geniş camiayı temsil edecek ve tamamen bağımsız bir yönetimle hareket edecek. Toplanacak yapının en geç 6 ay içerisinde hazırlayacağı kapsamlı reform raporunu kamuoyuna açıkça sunması talep ediliyor.

Avrupa'nın 4 dev ligi FIFA için ortak bildiri yayımladı!

Futbolun en çok izlenen liglerinin bu sert ve kararlı çıkışının ardından gözler FIFA yönetiminin ve başkan adaylarının vereceği cevaba çevrildi.

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ETİKETLER
#Avrupa
#futbol
#Futbol
#fıfa
#Başkan Adayları
#Yönetişim Kongresi
#Spor
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