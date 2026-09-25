Avrupa'nın 4 dev ligi FIFA için ortak bildiri yayımladı!

Yeşil sahaların patronları tarafından kaleme alınan tarihi bildiride, küresel futbolu yöneten mekanizmanın artık çağa ayak uydurması gerektiği vurgulandı. Hazırlanan ortak metinde; şeffaf, tarafsız, orantılı ve herkesi kucaklayan yepyeni bir idari sistem kurulması istendi.

Avrupa devlerinin adalet çağrısı şu 3 ana sütun üzerine oturtuldu:

Söz Hakkı Gerçek Paydaşlarda Olmalı: Alınan radikal kararlardan doğrudan etkilenen ligler, kulüpler ve futbolcuların yönetimde sadece sembolik değil, icraat üretebilen aktif bir role sahip olması. Kararlar Verilere Ve Kanıtlara Dayanmalı: Alınacak stratejik kararların keyfi değil, somut veriler ve bağımsız etki analizleri ışığında güvence altına alınması. Çıkar Çatışmasına Son: FIFA'nın futbolu düzenleyici kurumsal rolü ile ticari organizasyon ve gelir elde etme işlevinin kesin çizgilerle birbirinden ayrılması.

BAŞKAN ADAYLARINA "100 GÜN" VE "YÖNETİŞİM KONGRESİ" ŞARTI

Dünya futbolunun kritik bir virajdan geçtiğini hatırlatan 4 büyük lig, koltuğa talip olan FIFA başkan adaylarına doğrudan seslendi. Açıklamada, yeni seçilecek FIFA başkanının göreve geldiği ilk 100 gün içerisinde tarafsız bir Yönetişim Kongresi toplaması gerektiği ifade edildi.

Plana göre bu kongre; sadece üye federasyonları değil, futbolun mutfağında yer alan tüm geniş camiayı temsil edecek ve tamamen bağımsız bir yönetimle hareket edecek. Toplanacak yapının en geç 6 ay içerisinde hazırlayacağı kapsamlı reform raporunu kamuoyuna açıkça sunması talep ediliyor.

Futbolun en çok izlenen liglerinin bu sert ve kararlı çıkışının ardından gözler FIFA yönetiminin ve başkan adaylarının vereceği cevaba çevrildi.