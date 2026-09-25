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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:15

Bir dönemin Mankenler Kralı Engin Koç’un şimdiki hayatı şaşırttı! Köyüne yerleşti

Bir dönemin “Mankenler Kralı” seçilen Engin Koç, yıllar sonra bambaşka bir yaşamıyla gündeme geldi. Podyumlardan sinema ve dizi setlerine uzanan kariyerinin ardından Koç, ailesiyle birlikte Sivas’taki baba ocağında geçirdiği günlerle dikkat çekiyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Bir dönemin Mankenler Kralı Engin Koç’un şimdiki hayatı şaşırttı! Köyüne yerleşti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:15

1976 yılında “Mankenler Kralı” seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Engin Koç, yıllar sonra sakin yaşamıyla gündeme geldi. Bir dönem podyumların aranan isimlerinden olan Koç, mankenliğin ardından sinema ve dizilerde de rol aldı. Şimdilerde ise ’ın Hafik ilçesine bağlı ’de ailesiyle vakit geçiriyor ve bahçesinde toprakla uğraşıyor. 67 yaşındaki Engin Koç’un yıllar içindeki değişimi de yeniden merak konusu oldu. Çocukluğundan beri gidip geldiği Sivas’taki köyüne kendisine ait bir ev yaptıran Koç, İstanbul’un kalabalığından uzaklaşarak ailesiyle daha sakin bir yaşam sürüyor. Peki Engin Koç’un hayatı nasıl değişti? İşte bir dönemin Mankenler Kralı’nın yıllar sonraki hayatı... 

HABERİN ÖZETİ

Bir dönemin Mankenler Kralı Engin Koç’un şimdiki hayatı şaşırttı! Köyüne yerleşti

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
1976 yılında 'Mankenler Kralı' seçilen ve ardından oyunculuk da yapan Engin Koç, günümüzde İstanbul'un yoğunluğundan uzaklaşarak Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de sakin bir köy hayatı yaşamaktadır.
1959 İstanbul doğumlu olan ve 16 yaşında mankenliğe adım atan Koç, 1976'da Saklambaç gazetesinin jürisinde Ajda Pekkan ve Cüneyt Arkın gibi isimlerin bulunduğu yarışmasında 'Mankenler Kralı' seçilmiştir.
Podyum kariyerinin yanı sıra sinema ve dizi projelerinde de kamera karşısına geçmiştir.
67 yaşındaki eski manken, çocukluğundan beri gidip geldiği ailesinin memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de kendisine bir ev yaptırmıştır.
Koç, şimdilerde zamanının büyük bölümünü köyünde ailesiyle vakit geçirerek, bahçesiyle ilgilenip toprakla uğraşarak geçirmektedir.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

ENGİN KOÇ’UN YILLAR SONRAKİ HAYATI ŞAŞIRTTI!

Engin Koç, 1976 yılında “Mankenler Kralı” seçilerek adını geniş kitlelere duyurdu. Bir dönem podyumların en tanınan isimleri arasında yer alan Koç, daha sonra sinema ve dizi projelerinde de kamera karşısına geçti. Aradan geçen yılların ardından ünlü ismin şimdiki yaşamı ise dikkat çekti. Koç, bugün İstanbul’un yoğun temposundan uzakta, Sivas’taki köyünde daha sakin bir hayat sürüyor.

Bir dönemin Mankenler Kralı Engin Koç’un şimdiki hayatı şaşırttı! Köyüne yerleşti

Mankenlik yaptığı yıllardan oldukça farklı bir yaşam tercih eden Engin Koç, köyünde ailesiyle vakit geçiriyor, bahçesiyle ilgileniyor ve doğayla iç içe günler geçiriyor.

Bir dönemin Mankenler Kralı Engin Koç’un şimdiki hayatı şaşırttı! Köyüne yerleşti

ENGİN KOÇ’UN HİKAYESİ PODYUMDA BAŞLADI!

Engin Koç’un moda dünyasına adım atması oldukça genç yaşlarda oldu. 1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve ailesi Sivaslı olan Koç, 16 yaşında mankenliğe başladı. 1976 yılında ise Saklambaç gazetesinin düzenlediği "Mankenler Kralı" yarışmasına katıldı ve birinci oldu.

Bir dönemin Mankenler Kralı Engin Koç’un şimdiki hayatı şaşırttı! Köyüne yerleşti

Koç’un birinci olduğu yarışmanın jürisinde Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Seyyal Taner ve Sezen Cumhur Önal gibi dönemin önemli isimleri yer alıyordu. Yarışmadaki başarısının ardından podyum kariyerine hız veren Koç, uzun yıllar boyunca defilelerde boy gösterdi. Kendi anlatımına göre yurt dışında da Türkiye’yi temsil eden eski model, mankenliği bugün bile “ilk göz ağrısı” olarak tanımlıyor.

Bir dönemin Mankenler Kralı Engin Koç’un şimdiki hayatı şaşırttı! Köyüne yerleşti

Üstelik Koç’un kariyeri yalnızca podyumlarla sınırlı kalmadı. Mankenliğin ardından sinema ve dizi dünyasına da adım atan Koç, yıllar içerisinde farklı projelerde kamera karşısına geçti.

Bir dönemin Mankenler Kralı Engin Koç’un şimdiki hayatı şaşırttı! Köyüne yerleşti

ENGİN KOÇ YILLAR SONRA SİVAS’TAKİ KÖYÜNE YERLEŞTİ!

Engin Koç, yıllar sonra İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşarak Sivas’taki köy hayatına yöneldi. Ailesinin memleketi olan Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy’e kendisi için bir ev yaptıran Koç, zamanının önemli bir bölümünü burada geçiriyor. Çocukluğundan bu yana köye gidip gelen ünlü isim, bugün doğayla iç içe daha sakin bir yaşam sürüyor. Köyde ailesiyle vakit geçiren Engin Koç, bahçesiyle ilgileniyor ve toprakla uğraşıyor. Podyumlarda geçirdiği yılların ardından tercih ettiği bu yaşam, ünlü mankenin hayranlarının da dikkatini çekti.

Bir dönemin Mankenler Kralı Engin Koç’un şimdiki hayatı şaşırttı! Köyüne yerleşti

Engin Koç’un yıllar içindeki hayatı, podyumların ışıltılı dünyasından Sivas’taki sakin köy yaşamına uzanan farklı bir hikâyeyi ortaya koyuyor. 1976 yılında Mankenler Kralı seçilerek adını duyuran Koç, yıllar boyunca mankenlik ve oyunculuk yaptıktan sonra bugün zamanının önemli bir bölümünü Yeniköy’de geçiriyor. Ailesiyle birlikte vakit geçiren ve bahçesiyle ilgilenen Engin Koç, şehir hayatından uzak yaşamıyla da dikkat çekiyor. Bir dönemin Mankenler Kralı’nın yıllar sonra tercih ettiği bu sakin hayat, eski günlerini hatırlayan takipçilerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

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#Sivas
#yeniköy
#Hafik
#Engin Koç
#Mankenler Kralı
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