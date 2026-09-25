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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 08:51
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:10

Metin Şentürk hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir süredir devam eden ağrılarının ardından ameliyata alınan Şentürk, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Metin Şentürk hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı! İşte sağlık durumu
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 08:51
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:10

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Bir süredir şiddetli ağrı ve sancılar yaşayan Şentürk, rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Başarılı bir operasyon geçiren ünlü sanatçı, son sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla sevenlerini rahatlattı.

HABERİN ÖZETİ

Metin Şentürk hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Şiddetli ağrı ve sancılar yaşayan ünlü şarkıcı Metin Şentürk, başarılı bir şekilde kaldırılarak başarılı bir ameliyat geçirdi ve sağlık kaydını sosyal medyadan paylaştı.
Şiddetli ağrı ve sancılar yaşayan Metin Şentürk ameliyata alındı.
Başarılı geçiş işlemi sırasında farklılaşanın safra kesesi alındı.
Şentürk, sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi Instagram hesabından yaptığı yazılı paylaşımla doğrudan kendisi duyurdu.
Ünlü oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa bir süre içinde toparlanıp bir videoyla yeniden kullanıcıların karşısına çıkacağını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

METİN ŞENTÜRK AMELİYAT OLDU!

Metin Şentürk, bir süredir yaşadığı şiddetli ağrı ve sancıların ardından hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından ameliyata alınan ünlü sanatçının operasyonu başarılı geçti. Şentürk’ün sırasında safra kesesinin alındığı öğrenildi.

Metin Şentürk hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

METİN ŞENTÜRK SAĞLIK DURUMUNU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Metin Şentürk, ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir paylaşımla duyurdu. Birkaç gündür devam eden aşırı ağrı ve sancıları nedeniyle doktorlarının yardımına ihtiyaç duyduğunu belirten Şentürk, yapılan değerlendirmelerin ardından ameliyat kararı alındığını ve safra kesesinin alındığını açıkladı.

Metin Şentürk hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

Ünlü sanatçı, paylaşımında kısa süre içinde toparlanarak güzel bir videoyla takipçilerinin karşısına çıkacağını da söyledi. Sevenlerinin endişelenmesini istemeyen Şentürk, yaşadığı sağlık sorununu farklı kaynaklardan eksik ya da farklı şekilde duyurmak istemediğini, bu nedenle haberi doğrudan kendisinin paylaşmayı tercih ettiğini ifade etti.

Metin Şentürk hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

Metin Şentürk, geçirdiği operasyonun ardından sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi hesabından yaptığı yazılı bir paylaşımla takipçilerine duyurdu. Birkaç gündür aşırı ağrı ve sancılar yaşadığını belirten Şentürk, doktorlarının müdahalesiyle ameliyata alındığını ve safra kesesinin alındığını açıkladı. Ünlü sanatçı, kısa süre içerisinde toparlanarak yeniden sevenlerinin karşısına çıkacağını da ifade etti.

Metin Şentürk hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

METİN ŞENTÜRK’TEN SEVENLERİNE İÇ RAHATLATAN MESAJ

Ameliyatının ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Metin Şentürk, kısa sürede toparlanarak yeniden sevenlerinin karşısına çıkacağının mesajını verdi. Ünlü sanatçı, yaşadığı süreci doğrudan takipçileriyle paylaşmayı tercih ederken, sağlık durumunun iyi olduğunu da ifade etti.

Metin Şentürk hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı! İşte sağlık durumu

Şentürk, kısa süre içerisinde güzel bir videoyla yeniden sosyal medya hesabından paylaşım yapacağını belirterek takipçilerine teşekkür etti. Sanatçının bu açıklaması, sevenlerini de rahatlattı.

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ETİKETLER
#ameliyat
#ınstagram
#sosyal medya
#Metin Şentürk
#Safra Kesesi
#Magazin
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