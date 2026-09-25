Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın vefatının ardından başlayan vasiyet ve miras tartışmaları devam ediyor. İnanır’ın 2022 yılında noter huzurunda hazırlanan vasiyetnamesinde tüm maddi ve manevi haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı açıklanmıştı. Son olarak Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Kural’a çağrıda da bulunan Levent İnanır’ın açıklamalarıyla birlikte miras tartışması yeniden gündeme geldi.

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HABERİN ÖZETİ Levent İnanır'dan şoke eden Jülide Kural iddiası: Kadir dayımı 26 kere incitti! Kadir İnanır tüm mal varlığını ona bıraktı Kadir İnanır'ın vefatının ardından tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı vasiyetnamesine ilişkin yeğeni Levent İnanır çeşitli iddialarda bulunarak Kural'a çağrı yaptı. Kadir İnanır'ın 2022'de noter huzurunda hazırlanan vasiyetnamesinde tüm maddi ve manevi haklarını Jülide Kural'a bıraktığı açıklanmıştı. Yeğeni Levent İnanır, dayısının tedavi sürecinde Kural ile tartışmalar yaşandığını ve Kadir İnanır'ın Kural tarafından 26 kez incitildiğini söylediğini öne sürdü. Levent İnanır, resmi nikâh kıyılmamış olmasını sorgulayarak 2015 ve 2022 yıllarındaki vasiyetnameler arasındaki farka dikkat çekti ve hukuki sürecin sürdüğünü belirtti. Kadir İnanır'ın en büyük hayallerinden birinin memleketi Fatsa'da bir okul yaptırmak olduğu aktarıldı. Levent İnanır, ailede maddi desteğe ihtiyacı olan yeğenler bulunduğunu ifade ederek Jülide Kural'a 'Sana yakışanı yap' çağrısında bulundu.

LEVENT İNANIR’DAN JÜLİDE KURAL HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER!

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, dayısının hayat arkadaşı Jülide Kural hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnanır, Kadir İnanır’ın tedavi gördüğü dönemde Kural ile tartışmalar yaşandığını öne sürdü. Dayısının kendisine yaşadığı bazı olayları anlattığını belirten Levent İnanır, Kadir İnanır’ın Jülide Kural tarafından 26 kez incitildiğini söylediğini aktardı. Levent İnanır, kendisinin de bazı tartışmalara şahit olduğunu ifade ederek, Kadir İnanır’ın yaşadığı süreçle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. İnanır, evde yaşanan bazı olayları ise yakınlarından duyduğunu belirterek aile adına miras konusunda hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

LEVENT İNANIR’DAN JÜLİDE KURAL’A DİKKAT ÇEKEN SORU: “NİYE NİKÂH YAPMADAN HER ŞEYİNİ BIRAKIYOR?”

Levent İnanır, Kadir İnanır ile Jülide Kural’ın uzun yıllar birlikte olmasına rağmen resmi nikâh yapmamış olmalarına dikkat çekerek, dayısının tüm mal varlığını Kural’a bırakmasını sorguladı. İnanır, “Niye nikâh yapmadan her şeyini bırakıyor? Soru işareti değil mi bu?” sözleriyle vasiyet sürecine ilişkin soru işaretlerini dile getirdi.

Levent İnanır, açıklamasında 2015 yılında hazırlanan vasiyetname ile 2022 yılında hazırlanan vasiyetname arasında da dikkat çekici bir fark olduğunu söyledi. İnanır, dayısının sağlık durumunun vasiyetin hazırlandığı dönemde değerlendirilmesi gerektiğini savunarak hukuki sürecin bu nedenle devam ettiğini belirtti.

KADİR İNANIR’IN EN BÜYÜK HAYALİ FATSA’DA OKUL YAPTIRMAKTI

Levent İnanır, Kadir İnanır’ın vefatından önceki hayallerinden birinin memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir okul yaptırmak olduğunu söyledi. İnanır, geçen yıl dayısıyla okul ve arsa konuları hakkında konuştuklarını belirterek, vasiyetle ilgili öğrendiği detayların kendisinde soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti.

Levent İnanır, “En büyük hayallerinden biri Fatsa’da bir okul yaptırmaktı” diyerek Kadir İnanır’ın bu konuda planları olduğunu anlattı. Dayısıyla okul ve arsa konularını konuştuğu dönemde 2022 yılında hazırlanan vasiyetten haberdar olmadığını belirten İnanır, bu durumun ardından vasiyet sürecini sorgulamaya başladığını söyledi.

LEVENT İNANIR’DAN JÜLİDE KURAL’A ÇAĞRI: “SANA YAKIŞANI YAP”

Levent İnanır, Kadir İnanır’ın tüm mal varlığını Jülide Kural’a bırakmasının ardından Kural’a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. İnanır, aile içerisinde maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan yeğenleri olduğunu belirterek, Kural’ın bu durumu göz önünde bulundurmasını istedi.

Kadir İnanır’ın kendileri için yalnızca bir sanatçı değil, ailelerinin önemli bir ferdi olduğunu vurgulayan Levent İnanır, Jülide Kural’a seslenerek “Sana gereğini yaptı Kadir Dayım. Sen de sana yakışanı yap” ifadelerini kullandı. İnanır, ihtiyaç sahibi yeğenlerinin bulunduğunu belirterek miras konusunda Kural’ın bir adım atmasını beklediğini dile getirdi.