Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Birleşmiş Milletler'de konuşmak için kürsüye çıktığı an pek çok ülke temsilcisi heyet tarafından protesto edildi. Netanyahu sadece İsrail taraftarı olarak getirdiği heyete hitap etmek durumunda kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Soykırım faili Netanyahu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye'den sert tepki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de konuşması sırasında birçok ülke temsilcisi tarafından protesto edildiği ve konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye hakkında asılsız iddialarda bulunduğu belirtilmiştir. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisi tarafından protesto edildiği Netanyahu'nun sadece İsrail taraftarı heyete hitap etmek durumunda kaldığı Netanyahu'nun konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında asılsız iddialarda bulunduğu Netanyahu'nun Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 binden fazla Filistinliyi hedef alarak öldüren İsrail ordusunun sivilleri koruduğunu iddia ettiği AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarının kendi suçlarını perdelemeye yönelik olduğunu belirttiği

Netanyahu konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında da asılsız iddialarda bulundu.

NETANYAHU'NUN HEZEYANLARI

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 binden fazla Filistinliyi sistematik biçimde hedef alarak öldüren İsrail ordusunun sivilleri koruduğunu iddia ederek “Dünyanın en ahlaklı ordusu” olduğunu savundu.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: "SÖZLERİ KATLİAMI GİZLEYEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Netanyahu'nun iddialarına tepki göstererek "Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze’de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hâle getiremez." ifadelerini kullandı.

Duran açıklamalarında şunları söyledi:

"Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu’nun BM kürsüsünü Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletlerin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır.

Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze’de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hâle getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya; haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir."

AK PARTİ'DEN TEPKİ: SOYKIRIMCI AYGITIN TEHDİTLERİNE CEVAP VERİLECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce masumu katleden, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir cinayet şebekesinin başı olan Netanyahu, insanlığa karşı işlediği suçları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi yalanlarla hedef alarak örtbas edemez.

Kıbrıs’tan Ege’ye, Suriye’den Filistin’e kadar her konuda tarihi ve hukuki gerçekleri çarpıtan bu barbar zihniyet, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde suçludur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye; bu soykırımcı aygıtın sözde tehditlerine, iftiralarına ve manipülasyonlarına hak ettiği cevapları vermeye devam edecektir."

"KENDİ İŞLEDİĞİ SUÇLARI PERDELEMEYE ÇALIŞIYOR"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yaptığı açıklamada, "Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikaları ile bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemeli ve artık uluslararası toplum daha yüksek sesle tutum almalıdır. Türkiye olarak hakikati dile getirmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.