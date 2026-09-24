Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi: Ayrılığın sebebi belli oldu

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İstanbul
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi yaşanıyor. YRP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partideki idari görevlerinden istifa etti.
YRP Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, Bekin'in istifa talebini uygun gördüğü öğrenildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Bekin'in istifanın parti içi siyasi görüş ayrılıkları ve çekişmelerden kaynaklandığını aktardı.
https://x.com/atikfatih1/status/2103104385987260683
Doğan Bekin'in milletvekilliğinden de istifa kararı aldığı ancak hatırlı kişilerin bu karardan vazgeçirdiği bildirildi. Bekin'in ilerleyen günlerde YRP'den istifası bekleniyor.