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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:34

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi: Ayrılığın sebebi belli oldu

Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi'nde dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partideki idari görevlerinden istifa etti. Bekin'in milletvekilliğinden de istifa kararı aldığı ancak hatırlı kişilerin bu karardan vazgeçirdiği bildirildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi: Ayrılığın sebebi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:34

'nde istifa depremi yaşanıyor. YRP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partideki idari görevlerinden istifa etti.

HABERİN ÖZETİ

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi: Ayrılığın sebebi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, parti içindeki siyasi görüş ayrılıkları ve çekişmeler nedeniyle idari görevlerinden istifa etti.
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Doğan Bekin'in istifa talebini uygun gördü.
Doğan Bekin'in milletvekilliğinden de istifa etme kararı aldığı ancak hatırlı kişilerce bu kararından vazgeçirildiği belirtildi.
Bekin'in ilerleyen günlerde YRP'den tamamen istifa etmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi: Ayrılığın sebebi belli oldu

ERBAKAN İSTİFASINI KABUL ETTİ

YRP Genel Başkan 'ın, Bekin'in istifa talebini uygun gördüğü öğrenildi. Temsilcisi Fatih Atik, Bekin'in istifanın parti içi siyasi görüş ayrılıkları ve çekişmelerden kaynaklandığını aktardı.

https://x.com/atikfatih1/status/2103104385987260683

VEKİLLİKTEN DE İSTİFA EDECEKTİ

Doğan Bekin'in milletvekilliğinden de istifa kararı aldığı ancak hatırlı kişilerin bu karardan vazgeçirdiği bildirildi. Bekin'in ilerleyen günlerde YRP'den istifası bekleniyor.

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#ankara
#tgrt haber
#fatih erbakan
#yeniden refah partisi
#Doğan Bekin
#Politika
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