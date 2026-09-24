Altın için 'sert düzeltme' uyarısı: Dev banka yeni rakamı ilan etti

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu altın tahminini 4 bin 900 dolardan 4 bin 650 dolara indirdi. Banka, 2027 için 5 bin 400 dolarlık hedefini korurken Fed'in beklenenden daha sert bir para politikası izlemesi halinde altın fiyatlarında ciddi bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulundu.