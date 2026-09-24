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Altın için 'sert düzeltme' uyarısı: Dev banka yeni rakamı ilan etti

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 13:58
1
Altın için 'sert düzeltme' uyarısı: Dev banka yeni rakamı ilan etti

Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına çevrilmişken, Goldman Sachs'tan altın yatırımcılarını alarma geçirecek bir revizyon geldi[cite: 1]. Banka, 2026 yıl sonu altın tahminini geri çekerken; Fed’in beklentiden şahin adımlar atması halinde fiyatlarda 'ciddi bir düzeltme' yaşanabileceği uyarısında bulundu. İşte dev bankanın yeni tahminleri ve piyasadaki temel riskler...

2
Altın için 'sert düzeltme' uyarısı: Dev banka yeni rakamı ilan etti

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu altın tahminini 4 bin 900 dolardan 4 bin 650 dolara indirdi. Banka, 2027 için 5 bin 400 dolarlık hedefini korurken Fed'in beklenenden daha sert bir para politikası izlemesi halinde altın fiyatlarında ciddi bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

 

 

3
Altın için 'sert düzeltme' uyarısı: Dev banka yeni rakamı ilan etti

Altın fiyatlarında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına çevrilirken, Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir revizyon geldi. ABD'li yatırım bankası, 2026 yıl sonu için ons altının gerçeğe uygun değer tahminini 4 bin 900 dolardan 4 bin 650 dolara düşürdü. Banka, kısa vadeli beklentisini aşağı çekmesine rağmen 2027 yıl sonu için belirlediği 5 bin 400 dolarlık hedefte değişikliğe gitmedi.

 

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Altın için 'sert düzeltme' uyarısı: Dev banka yeni rakamı ilan etti

MEVCUT SPOT FİYATIN ÜZERİNDE 

Fed'in eylül ayındaki faiz artışının ardından yayımlanan raporda, yeni tahminin yaklaşık 4 bin 300 dolar seviyesindeki mevcut spot fiyatın üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

 

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Altın için 'sert düzeltme' uyarısı: Dev banka yeni rakamı ilan etti

FED'DEN EKİM AYINDA BİR FAİZ ARTIŞI DAHA BEKLENİYOR

Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in eylül ayındaki hamlesinin ardından ekim ayında da faiz artırmasını bekliyor. Bankanın değerlendirmesine göre, sıkı para politikası altındaki yakın vadeli yükseliş eğilimini tamamen sona erdirmeyecek. Ancak fiyatlardaki yukarı yönlü hareketin hız kesmesine neden olabilecek.

 

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Altın için 'sert düzeltme' uyarısı: Dev banka yeni rakamı ilan etti

Goldman Sachs, Fed'in Eylül 2027 ile Mart 2028 arasında toplam üç faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüsünü de korudu. Raporda, para politikasındaki sıkılaşmanın önemli bir bölümünün, altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talebin zayıflamasıyla fiyatlara şimdiden yansıdığı belirtildi.

 

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Altın için 'sert düzeltme' uyarısı: Dev banka yeni rakamı ilan etti

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Goldman Sachs'ın uzun vadeli yükseliş beklentisini korumasının arkasında ise merkez bankalarının güçlü altın talebi bulunuyor. Rapora göre, 2022 öncesinde aylık ortalama 17 ton seviyesinde olan merkez bankalarının altın alımları, yaklaşık 90 tona ulaşmış durumda.

 

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Altın için 'sert düzeltme' uyarısı: Dev banka yeni rakamı ilan etti

Banka, bu güçlü talebin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini öngörüyor. Goldman Sachs'ın hesaplamalarına göre, 2027 sonuna kadar beklenen yaklaşık yüzde 23'lük fiyat artışının neredeyse tamamı merkez bankalarının altın alımlarından kaynaklanacak.

 

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altın

ALTIN İÇİN EN BÜYÜK RİSK: FED'İN DAHA ŞAHİN ADIMLARI

Goldman Sachs, altın piyasasında yükseliş beklentisini korusa da yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli bir riske işaret etti. Banka, Fed'in beklenenden daha şahin bir para politikası izlemesini altın fiyatları açısından temel aşağı yönlü risk olarak gösterdi.

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