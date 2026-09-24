İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 200 ila 220 milyon TL değerindeki 5 lüks aracın, soruşturma öncesinde usulsüzce devredildiği belirlendi. MASAK raporu ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sonucunda, yüzbinlerce milyon değerindeki araçların yok pahasına satıldığı tespit edildi.

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HABERİN ÖZETİ Fon vurgunda Muhammed Yarız'dan mal kaçırma skandalı: 200 milyonluk 5 süper lüks aracı 26 bin TL'ye devretmiş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen 200-220 milyon TL değerindeki 5 lüks aracın, soruşturma öncesinde usulsüzce ve yok pahasına devredildiği tespit edildi. Muhammed Yarız'a ait Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 lüks araç 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişiye devredildi. Toplam piyasa değeri 200-220 milyon TL olan araçlar için Yarız'ın hesabına toplamda sadece 26.280 TL yatırıldığı belirlendi. Devir işlemlerinin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapıldığına ilişkin kuvvetli suç şüphesiyle araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulandı. El konulan araçlardan 4'ü (McLaren, Rolls-Royce, Mercedes, Bentley) muhafaza altına alınırken, Audi Q8'in aranmasına devam ediliyor. Araçların şase ve motor numaralarında değişiklik veya tahrifat bulunup bulunmadığına yönelik teknik inceleme talimatı verildi.

LÜKS ARAÇLAR 4 FAKLI KİŞİYE DEVREDİLMİŞ

Başsavcılığa sunulan 22 Eylül 2026 tarihli MASAK raporunda; Muhammed Yarız adına kayıtlı Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişi üzerine devredildiği belirlendi.

Eylül 2026 itibarıyla açık kaynak piyasa, rayiç ve kasko değerleri dikkate alınarak yapılan yaklaşık değerlendirmeye göre;

- 2023 model Audi Q8, yaklaşık 10-11,5 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Dörtkardeş’e,

- 2023 model McLaren 750S Coupe, yaklaşık 46-50 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Kaytan’a,

- 2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach, yaklaşık 31-35 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde Bolkan Bekçi’ye,

- 2025 model Bentley Continental GT Speed, yaklaşık 53-58 milyon TL piyasa değerine sahip olup 7 Eylül 2026 tarihinde İbrahim Halil Rat’a,

- 2023 model Rolls-Royce Cullinan ise yaklaşık 55-65 milyon TL piyasa değerine sahip olup 8 Eylül 2026 tarihinde yine Hasan Kaytan’a devredildiği belirlendi.

MİLYONLUK ARAÇLAR 26 BİN LİRAYA DEVREDİLMİŞ

Araçların model, marka ve güncel piyasa koşulları dikkate alındığında, söz konusu 5 lüks aracın toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 ila 220 milyon TL aralığında olduğu belirlendi.

Söz konusu devirlerle bağlantılı banka hareketlerinin incelenmesinde, Muhammed Yarız’ın hesabına “Taşıt Satış Bedeli” açıklamasıyla; Hasan Kaytan tarafından 6 bin 256 TL ve 5 bin 756 TL, Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4 bin 756 TL gönderildiği ortaya çıkarıldı.

Böylece toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olarak değerlendirilen 5 lüks aracın devir işlemleriyle bağlantılı olarak Yarız’ın hesabına yansıyan toplam tutarın yalnızca 26 bin 280 TL olduğu kayıtlara geçti.

MASAK raporunda, araçların nitelik ve değerleriyle uyumlu gerçek satış bedellerinin ödendiğini ortaya koyan herhangi bir tahsilat tespit edilemedi.

Bu tespitler üzerine, söz konusu araç devirlerinin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla gerçekleştirildiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesiyle araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulandı.

ŞASE VE MOTOR NUMARALARI DA İNCELENECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen 23 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle, el koyma kararı verilen araçların teknik incelemeye alınması talimatı verildi.

Bu kapsamda araçların şase ve motor numaralarında değişiklik veya tahrifat bulunup bulunmadığının, araç kimlik bilgileri ile tescil kayıtlarının birbiriyle uyumlu olup olmadığının ve herhangi bir sahtecilik yapılıp yapılmadığının uzman personel tarafından araştırılması istendi.

Araçların tanımlayıcı bilgilerinin tescil kayıtlarıyla karşılaştırılması ve başka bir araca ait kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle araç kimliğinin değiştirilip değiştirilmediğinin de incelenmesine karar verildi.

4 LÜKS ARAÇ MUHAFAZA ALTINDA, AUDI Q8 ARANIYOR

Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda;

Hasan Kaytan adına tescilli McLaren 750S Coupe ve Rolls-Royce Cullinan, Bolkan Bekçi adına tescilli Mercedes-Benz S 580 Maybach ile İbrahim Halil Rat adına tescilli Bentley Continental GT Speed olmak üzere, toplam piyasa değeri yaklaşık 185-208 milyon TL aralığında değerlendirilen 4 lüks araç yakalanarak muhafaza altına alındı.

Yaklaşık 10-11,5 milyon TL piyasa değerindeki, Hasan Dörtkardeş adına tescil edilen Audi Q8’in yakalanarak muhafaza altına alınmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Soruşturma kapsamında araçların devir işlemleri, ödeme hareketleri, mal varlığı ilişkileri ve teknik özelliklerine yönelik incelemeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak sürdürülüyor.