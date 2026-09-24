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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:11

Arda Güler, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ı solladı, La Liga'nın zirvesine çıktı!

Real Madrid'de Jose Mourinho döneminde kısıtlı süreler bulmasına rağmen sahadaki etkisiyle devleşen milli yıldız Arda Güler, İspanya'da gündeme oturdu. Az zamanda büyük işler başaran milli yıldız, Lamine Yamal ve Bellingham'ı geride bırakarak La Liga'nın zirvesine yerleşti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Arda Güler, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ı solladı, La Liga'nın zirvesine çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:11

İspanya 'da ilk milli araya 3. sırada giren 'de en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Portekizli teknik adam 'nun göreve gelişinden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan ancak sahadaki her dakikayı fırsata çeviren milli futbolcu, sergilediği performansla parlamaya devam ediyor.

Arda Güler, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ı solladı, La Liga'nın zirvesine çıktı!

349 DAKİKADA 4 GOLE DOĞRUDAN ETKİ

Milli yıldız, Mourinho yönetiminde çıktığı 7 lig mücadelesinde toplam 349 dakika sahada kaldı. Kısıtlı süresine rağmen hücum hattını adeta tek başına sırtlayan Arda, bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Sahada kaldığı her anı verimli geçiren genç yetenek, toplam 4 skor katkısıyla skorer kimliğini bir kez daha kanıtladı.

Arda Güler, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ı solladı, La Liga'nın zirvesine çıktı!

ŞANS OLUŞTURMADA LA LIGA'NIN ZİRVESİNDE

İstatistik kuruluşu Squawka'nın verileri, Arda Güler'in oyundaki etkinliğini gözler önüne serdi. Maç başına ortalama 50 dakika gibi kısa bir süre almasına rağmen milli futbolcu, tam 28 gol fırsatı üreterek bu alanda La Liga'nın en iyisi oldu.

Arda Güler, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ı solladı, La Liga'nın zirvesine çıktı!

LAMINE YAMAL VE BELLINGHAM'I SOLLADI

Üreticilik sıralamasında rakiplerine fark atan Arda Güler, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı geride bırakmayı başardı. 

Arda Güler, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ı solladı, La Liga'nın zirvesine çıktı!

28 şans üretme ile birinci sırada yer alan Arda'yı, 27 gol fırsatıyla Yamal takip etti. İspanya'daki listenin devamında ise 17 fırsatla Inigo Vicente ve 16 şans üretme ile Arda'nın takım arkadaşı yer aldı.

Arda Güler, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ı solladı, La Liga'nın zirvesine çıktı!

FORMA REKABETİNDE MOURINHO'NUN KOZU OLACAK

A Milli Takımımızın da göz bebeği olan Arda Güler'in az sürede elde ettiği bu etkileyici veriler, Real Madrid'deki forma rekabetinde elini güçlendiriyor. İspanyol basınında da geniş yer bulan bu performansın ardından, milli aradan sonra Jose Mourinho'nun genç yıldıza daha fazla ilk 11 şansı vermesi bekleniyor.

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#arda güler
#real madrid
#Futbol
#jose mourinho
#jude bellingham
#la liga
#Spor
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