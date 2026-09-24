Arda Güler, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ı solladı, La Liga'nın zirvesine çıktı!

İspanya La Liga'da ilk milli araya 3. sırada giren Real Madrid'de en çok konuşulan isimlerin başında Arda Güler geliyor. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun göreve gelişinden bu yana forma şansı bulmakta zorlanan ancak sahadaki her dakikayı fırsata çeviren milli futbolcu, sergilediği performansla parlamaya devam ediyor.

349 DAKİKADA 4 GOLE DOĞRUDAN ETKİ

Milli yıldız, Mourinho yönetiminde çıktığı 7 lig mücadelesinde toplam 349 dakika sahada kaldı. Kısıtlı süresine rağmen hücum hattını adeta tek başına sırtlayan Arda, bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Sahada kaldığı her anı verimli geçiren genç yetenek, toplam 4 skor katkısıyla skorer kimliğini bir kez daha kanıtladı.

ŞANS OLUŞTURMADA LA LIGA'NIN ZİRVESİNDE

İstatistik kuruluşu Squawka'nın verileri, Arda Güler'in oyundaki etkinliğini gözler önüne serdi. Maç başına ortalama 50 dakika gibi kısa bir süre almasına rağmen milli futbolcu, tam 28 gol fırsatı üreterek bu alanda La Liga'nın en iyisi oldu.

LAMINE YAMAL VE BELLINGHAM'I SOLLADI

Üreticilik sıralamasında rakiplerine fark atan Arda Güler, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı geride bırakmayı başardı.

28 şans üretme ile birinci sırada yer alan Arda'yı, 27 gol fırsatıyla Yamal takip etti. İspanya'daki listenin devamında ise 17 fırsatla Inigo Vicente ve 16 şans üretme ile Arda'nın takım arkadaşı Jude Bellingham yer aldı.

FORMA REKABETİNDE MOURINHO'NUN KOZU OLACAK

A Milli Takımımızın da göz bebeği olan Arda Güler'in az sürede elde ettiği bu etkileyici veriler, Real Madrid'deki forma rekabetinde elini güçlendiriyor. İspanyol basınında da geniş yer bulan bu performansın ardından, milli aradan sonra Jose Mourinho'nun genç yıldıza daha fazla ilk 11 şansı vermesi bekleniyor.