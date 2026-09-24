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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 07:50

24 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor: Bu 2 güne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede yurdun birçok kentinde sağanak yağış ve fırtına beklendiği bildirildi. 10 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken, yağışların pazar ve pazartesi günlerinde kuvvetleneceği belirtildi. İşte 24 Eylül Perşembe güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 07:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Eylül Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı belirtildi. 

24 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor: Bu 2 güne dikkat

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde kuvvetlenmesi beklenirken, 10 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Amasya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat ve Trabzon'da vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi. 

24 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor: Bu 2 güne dikkat

PAZAR VE PAZARTESİ ŞİDDETLİ SAĞANAK GELİYOR

Öte yandan yayımlanan 5 günlük raporda pazar ve pazartesi günlerine dikkat çekildi. İstanbul dahil birçok kentte pazar günü etkisini göstermeye başlayacak olan sağanak, pazartesi günü neredeyse tüm yurda yayılacak. 

24 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor: Bu 2 güne dikkat

24 EYLÜL PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU 

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile batısının iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas'ın kuzey ve doğusu ile Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu , öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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