24 Eylül 2026 döviz kurları | Dolar ve euro günü yükselişle açtı

24 Eylül Perşembe günü piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz kurlarını araştırmayı sürdürüyor. Dolar ve euro günü yükselişle açtı. İşte 24 Eylül 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...