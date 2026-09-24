24 Eylül 2026 döviz kurları | Dolar ve euro günü yükselişle açtı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
24 Eylül Perşembe günü piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz kurlarını araştırmayı sürdürüyor. Dolar ve euro günü yükselişle açtı. İşte 24 Eylül 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 48,8481 TL
Satış (TL): 48,8632 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,6621 TL
Satış (TL): 55,7392 TL