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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:20

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması: 'Gri liste riski yok'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nun yayımlandığını belirterek, Türkiye'nin stratejik bir eksikliğinin bulunmadığı ve gri listeye alınma riskinin olmadığını açıkladı. Teknik uyum kapsamında yapılan değerlendirmede Türkiye’nin, FATF’ın 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulunduğu belirtildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması: 'Gri liste riski yok'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:20

, Mali Eylem Görev Gücü () tarafından yayımlanan değerlendirme raporuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, yayımlanan raporda Türkiye'nin stratejik bir eksikliğinin bulunmadığının ve gri listeye alınma riskinin taşınmadığının açıkça tescil edildiğini bildirdi. 

HABERİN ÖZETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması: 'Gri liste riski yok'

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayımlanan değerlendirme raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin raporda stratejik bir eksikliğinin bulunmadığını ve gri listeye alınma riski taşımadığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayımlanan değerlendirme raporuna ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, yayımlanan raporda Türkiye'nin stratejik bir eksikliğinin bulunmadığının açıkça tescil edildiğini bildirdi.
Ayrıca, raporda Türkiye'nin gri listeye alınma riskinin de taşınmadığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

40 TAVSİYENİN 38'İNE TAM UYUM

Teknik uyum kapsamında yapılan değerlendirmede Türkiye’nin, FATF’ın 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulunduğu kaydedilen açıklamada, etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise 11 kısa vadeli çıktıdan 3'ünün "önemli ölçüde etkili", 8'inin ise "ılımlı ölçüde etkili" olarak derecelendirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Söz konusu sonuçlar, ülkemizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesini teşkil etmekte; gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalar ile ülkemizin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini giderek güçlendirdiğini ortaya koymaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"GRİ LİSTE RİSKİ BULUNMUYOR"

Türkiye'nin uluslararası standartlar çerçevesindeki mücadelesinin tescillendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edilmiştir.

YENİ STRATEJİ BELGELERİYLE ÇALIŞMALAR SÜRECEK

FATF değerlendirmelerinin, mali suçlarla mücadele sistemlerinin uluslararası standartlarda geliştirilmesini amaçlayan teknik bir süreç olduğu hatırlatılan açıklamada, önümüzdeki dönemde raporda tespit edilen alanlarda gelişme göstermeye yönelik çalışmaların, "Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)" ve "Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı İle Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)" kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, mali sistemin bütünlüğünün korunması ile toplumun güvenlik ve esenliğinin sağlanmasının temel öncelik olmaya devam edeceği vurgulanarak, sürece katkı sağlayan kamu ve özel sektör paydaşlarına teşekkür edildi.

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ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#gri liste
#FATF
#Mali Eylem Görev Gücü
#Değerlendirme Raporu
#Ekonomi
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