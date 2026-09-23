Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü. Görüşmede birçok kritik konu masaya yatırıldı.

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HABERİN ÖZETİ Ankara NATO Zirvesi'nde verilen revolver gündem olmuştu! Polonya'dan dikkat çeken karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüşerek önemli konuları ele aldı. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kılıç hediye etti. Bu hediyeleşme, sosyal medyada yayılan görüntülerle BM'nin en çok konuşulan konularından biri oldu. Görüşmede Erdoğan'a Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve diğer yetkililer eşlik etti.

ERDOĞAN'A KILIÇ HEDİYE ETTİ

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin Ankara’daki NATO Zirvesi’nde kendisine tabanca hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kılıç hediye etti.

Sosyal medyada yayılan görüntü, kısa sürede BM’nin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Erdoğan'a görüşmede Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan eşlik etti.