Ankara NATO Zirvesi'nde verilen revolver gündem olmuştu! Polonya'dan dikkat çeken karşılık

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü. Görüşmede birçok kritik konu masaya yatırıldı.
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin Ankara’daki NATO Zirvesi’nde kendisine tabanca hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kılıç hediye etti.
Sosyal medyada yayılan görüntü, kısa sürede BM’nin en çok konuşulan konularından biri oldu.
Erdoğan'a görüşmede Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan eşlik etti.