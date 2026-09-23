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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:50

Ankara NATO Zirvesi'nde verilen revolver gündem olmuştu! Polonya'dan dikkat çeken karşılık

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü. Görüşmenin sonunda Nawrocki'nin, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde kendisine revolver model tabanca hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kılıç hediye etti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Ankara NATO Zirvesi'nde verilen revolver gündem olmuştu! Polonya'dan dikkat çeken karşılık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:50

Cumhurbaşkanı Sayın , BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu 'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüştü. Görüşmede birçok kritik konu masaya yatırıldı.

HABERİN ÖZETİ

Ankara NATO Zirvesi'nde verilen revolver gündem olmuştu! Polonya'dan dikkat çeken karşılık

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile görüşerek önemli konuları ele aldı.
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kılıç hediye etti.
Bu hediyeleşme, sosyal medyada yayılan görüntülerle BM'nin en çok konuşulan konularından biri oldu.
Görüşmede Erdoğan'a Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve diğer yetkililer eşlik etti.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ankara NATO Zirvesi'nde verilen revolver gündem olmuştu! Polonya'dan dikkat çeken karşılık

ERDOĞAN'A KILIÇ HEDİYE ETTİ

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin ’daki NATO Zirvesi’nde kendisine tabanca hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kılıç hediye etti.

Ankara NATO Zirvesi'nde verilen revolver gündem olmuştu! Polonya'dan dikkat çeken karşılık

Sosyal medyada yayılan görüntü, kısa sürede BM’nin en çok konuşulan konularından biri oldu. 

Ankara NATO Zirvesi'nde verilen revolver gündem olmuştu! Polonya'dan dikkat çeken karşılık

Erdoğan'a görüşmede Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan eşlik etti.

Ankara NATO Zirvesi'nde verilen revolver gündem olmuştu! Polonya'dan dikkat çeken karşılık
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#ankara
#new york
#Recep Tayyip Erdoğan
#bm genel kurulu
#Karol Nawrocki
#Gündem
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