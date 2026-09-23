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Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 08:16

ABD Başkanı Donald Trump yapay zekanın adını değiştirdi: 'Artık bu terim kullanılacak'

ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 'yapay zeka'yı tanımlarken kullandığı ifadeyle dikkat çekti. Trump, hem ABD resmi belgelerinde hem de küresel ölçekte bundan böyle “yapay zeka” yerine hangi terimin kullanılacağını açıkladı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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ABD Başkanı Donald Trump yapay zekanın adını değiştirdi: 'Artık bu terim kullanılacak'
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 08:16

ABD Başkanı , New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla dikkat çekti. 'Süper zeka dünyasına hoş geldiniz' diyen Trump, hem ABD resmi belgelerinde hem de küresel ölçekte bundan böyle “yapay zeka” yerine “süper zeka” teriminin kullanılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yapay zekanın adını değiştirdi: 'Artık bu terim kullanılacak'

4 SEÇENEKTEN BİRİ ÖNE ÇIKTI

Sosyal medya platformu üzerinden takipçilerine anket sunan ABD Başkanı Donald Trump; üstün zeka, aşırı zeka ve yüce zeka seçenekleri arasından "süper zeka" tanımının öne çıktığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump yapay zekanın adını değiştirdi: 'Artık bu terim kullanılacak'

'SÜPER ZEKA' TERİMİNİN BENİMZENMESİ ZOR GÖRÜLÜYOR 

Teknoloji uzmanları, süper zeka ifadesinin sektörde geniş kabul görmesini muhtemel bulmuyor. Uzmanlar, bu terimin mevcut sistemlerden çok daha gelişmiş ve henüz varsayımsal olan teknolojileri tanımlamak için kullanıldığına dikkati çekti.

Melbourne Üniversitesinden Simon Coghlan, bu adlandırmanın yanıltıcı olduğunu ve mevcut yapay zeka kapasitelerini abarttığını belirtti.

Singapur Ulusal Üniversitesinden Ben Leong ise profesyonellerin süper zeka ifadesini bugünkü teknolojiyi tanımlamak yerine daha üst seviyedeki sistemler için saklamak isteyeceğini dile getirdi.

YÖNETİMDEN DESTEK, KANADA'DAN TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu adımı hükümet kanadında karşılık buldu. ABD Baş Teknoloji Sorumlusu Ethan Klein ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Michael Waltz, sosyal medya ve açıklamalarda "süper zeka" terimini kullanmaya başladı.

Yapay Zeka Bakanı Evan Solomon ise Kanadalıların isim değişiklikleri konusunda hevesli olmadığını ifade etti.

ÇİN İLE REKABET VE DÜZENLEME TARTIŞMALARI

Yapay zekanın insanlık için risk oluşturabileceğine dair endişeleri aldatmaca olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, teknolojinin düzenlenmesine karşı olduğunu bildirdi. Çin ile yaşanan teknoloji rekabetine değinen ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yarışı önde götürdüğünü ve bu liderliği sürdüreceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi ve görüşmede yapay zeka konusunun da ele alınması bekleniyor.

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ETİKETLER
#donald trump
#Kanada
#truth social
#Süper Zekā
#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
#Dünya
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