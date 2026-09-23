23 Eylül 2026 altın fiyatları | Altın günü düşüşle açtı: Gram altın bu seviyeye geriledi

Altın piyasasında 23 Eylül Çarşamba günü dalgalı seyir devam ediyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın, hafta ortasında düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Eylül 2026 altın fiyatları...