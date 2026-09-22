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Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:49

Netanyahu, kendisine 'savaş suçlusu' diyen New York Başkanı Mamdani'yi tehdit etti: Seni ifşa edeceğim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasında gerilim yükseldi. Netanyahu, kendisine 'savaş suçlusu' dediği için Mamdani'yi tehdit etti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Netanyahu, kendisine 'savaş suçlusu' diyen New York Başkanı Mamdani'yi tehdit etti: Seni ifşa edeceğim
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 15:49

(BM) Genel Kurulu için ABD'ye gidecek olan İsrail Başbakanı , kendisine "savaş suçlusu" dediği için New York Belediye Başkanı 'yi tehdit etti.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" tehdidiyle bir video mesaj yayımladı.

Hamas'ı desteklediği iddiasıyla eleştirdiği Mamdani'nin New York'taki Yahudilere karşı isyanları ve kargaşayı kışkırttığını ileri süren Netanyahu, "BM'ye geliyorum. Senin hakkında gerçekleri söyleyeceğim." tehdidinde bulundu.

https://x.com/netanyahu/status/2102355556111433840

"SOYKIRIM MİMARI VE SAVAŞ SUÇLUSU"

Mamdani, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, tutuklamaya yönelik bağımsız yasal yetkileri bulunmadığını ancak federal hükümetin bu adımı atması gerektiğini vurgulamıştı.

Netanyahu, kendisine 'savaş suçlusu' diyen New York Başkanı Mamdani'yi tehdit etti: Seni ifşa edeceğim

Netanyahu'yu "soykırım mimarı" şeklinde niteleyerek New York'ta yerinin olmadığını kaydeden New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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#Zohran Mamdani
#binyamin netanyahu
#birleşmiş milletler
#New York Belediye Başkanı
#X Şirketi
#Dünya
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