Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Afra Saraçoğlu, yurt dışında olduğunu açıklamıştı.

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HABERİN ÖZETİ Gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alınmış ve ardından savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştır. Afra Saraçoğlu, Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltı sonrası sağlık kontrolünden geçirildi ve savcılık nezdindeki işlemlerini tamamladı. Oyuncu, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Menajerlik şirketi, Afra Saraçoğlu'nun adli makamlara başvurusu sonrası işlemlerinin tamamlanarak serbest bırakıldığını duyurdu. Soruşturma, uyuşturucu madde kullanımı, temini ve aracılık suçları kapsamında yürütülüyor.

AFRA SARAÇOĞLU'NA HAVALİMANINDA GÖZALTI

Fransa'dan dönen Afra Saraçoğlu, dün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ardından jandarmaya teslim edilen ünlü oyuncu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Ardından Adli Tıp Kurumu ve savcılık nezdindeki prosedürleri tamamlanan ünlü oyuncu, işlemlerin bitmesiyle serbest bırakıldı.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinden yapılan resmi açıklamada, "Afra Saraçoğlu, yurt dışı seyahatini sonlandırarak adli makamlara başvurmasını takiben, adli tıp ve savcılık nezdindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıklarına veya yer temin ettiklerine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 18 şüphelinin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verilmişti.

"Uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "fuhşa aracılık" suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturmada 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verilmişti. Böylece iki ayrı soruşturmada 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı yakalanmıştı.

19 Eylül sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheliler Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süresi ise uzatılmıştı.

Bakırköy Adliyesi'nde savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.