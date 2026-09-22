22 Eylül 2026 altın fiyatları | Altında faiz baskısı: Sarı metal güç kaybediyor

Altın fiyatları, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı beklentisinin yatırımcıların risk iştahını sınırlamasıyla salı gününe sınırlı bir seyirle başladı. Spot altın, ons başına 4.344,29 dolardan işlem gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Eylül 2026 altın fiyatları...