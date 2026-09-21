Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de diplomatik görüşmelere başladı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde çeşitli liderlerle ikili diplomatik temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde basına kapalı görüşmede Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi. Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün hazır bulundu. Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. El-Menfi ile yapılan görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer aldı. Ziyaretinin ikinci gününde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul eden Erdoğan, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

VİETNAM HEYETİYLE TEMAS

Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

ERDOĞAN LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI EL-MENFİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Türkevi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, diyalog ve uzlaşıyı amaçlayan sürecin devamının önemli olduğunu, Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini belirtti.

Erdoğan, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AL SABAH İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ikinci gününde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti. Türkevi'nde gerçekleştirilen kabulde, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, iki ülkenin ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu ve çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu bir kez daha ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının önünün alınması gerektiğini vurgulayarak, bunu sağlamak için uluslararası gayretlerin desteklenmesinin önemine işaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KOSOVA BAŞBAKANI KURTİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülkenin ticaret hacmini potansiyeline yakışır şekilde artırmak için adımlar atmayı sürdüreceklerini, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki işbirliğini de ilerleteceklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için desteğinin devam edeceğini, Türkiye olarak Balkan ülkeleri arasındaki diyaloğu da desteklediğini belirtti.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'ndeki temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile de görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından memnuniyet duyduğunu, ticaret, ulaştırma, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini daha ileri taşıyacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

İki ülkenin uluslararası alanda dayanışmasını sürdürmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan iş birliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade edilmesinin de ülkelere fayda sağlayacağını belirtti.

LÜBNAN BAŞBAKANI SELAM İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti. Türkevi'ndeki kabulde Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Kabulde, Türkiye'nin Lübnan'da kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün yerini almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu ifade eden Erdoğan, zor zamanlarda Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Selam'ı Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.