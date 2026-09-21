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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 03:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına başladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 03:31

Cumhurbaşkanı ABD'de diplomatik görüşmelere başladı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde çeşitli liderlerle ikili diplomatik temaslarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde basına kapalı görüşmede Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi.
Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün hazır bulundu.
Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
El-Menfi ile yapılan görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer aldı.
Ziyaretinin ikinci gününde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul eden Erdoğan, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

VİETNAM HEYETİYLE TEMAS

'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı , Ticaret Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar

ERDOĞAN LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI EL-MENFİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Türkevi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, diyalog ve uzlaşıyı amaçlayan sürecin devamının önemli olduğunu, Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini belirtti.

Erdoğan, iki ülkenin enerji, savunma ve madencilik alanlarındaki işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AL SABAH İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ikinci gününde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti. Türkevi'nde gerçekleştirilen kabulde, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, iki ülkenin ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu ve çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu bir kez daha ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının önünün alınması gerektiğini vurgulayarak, bunu sağlamak için uluslararası gayretlerin desteklenmesinin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KOSOVA BAŞBAKANI KURTİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülkenin ticaret hacmini potansiyeline yakışır şekilde artırmak için adımlar atmayı sürdüreceklerini, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki işbirliğini de ilerleteceklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için desteğinin devam edeceğini, Türkiye olarak Balkan ülkeleri arasındaki diyaloğu da desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'ndeki temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile de görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından memnuniyet duyduğunu, ticaret, ulaştırma, güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini daha ileri taşıyacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

İki ülkenin uluslararası alanda dayanışmasını sürdürmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan iş birliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade edilmesinin de ülkelere fayda sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar

LÜBNAN BAŞBAKANI SELAM İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti. Türkevi'ndeki kabulde Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Kabulde, Türkiye'nin Lübnan'da kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün yerini almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu ifade eden Erdoğan, zor zamanlarda Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Selam'ı Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar
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#Recep Tayyip Erdoğan
#hakan fidan
#ömer bolat
#türkevi
#To Lam
#Gündem
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