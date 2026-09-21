AK Parti'den erken seçim açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili çarpıcı sözler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Ağrı'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Yavuz, anayasa çalışmaları, seçim takvimi ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programa AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız da katıldı.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Anayasa çalışmaları hakkında konuşan Yavuz, partisinin oluşturduğu 10 kişilik komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü ve hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Anayasa değişikliği için Meclis'te 360 milletvekilinin desteğinin gerektiğini ifade eden Yavuz, "Biz topyekûn sivil, demokratik yeni bir anayasa yapma hevesindeyiz. Onu yapmasak 360 bile anayasayı referanduma getireceğimizi söyledik" dedi.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Seçim takvimine ilişkin de konuşan Yavuz, seçimlerin normal takviminde Mayıs 2028'de yapılacağını belirtti. Meclis'in seçimlerin yenilenmesine yönelik karar almasını arzu ettiklerini söyleyen Yavuz, seçimlerin öne alınması için uzun bir süreye ihtiyaç olmadığını ifade etti. Yavuz, "Bu öne alma işinin altı ay, bir yıl olması gerekmiyor. Bir hafta bile olsa, çok net söylüyorum, maksat hasıl oluyor. O zaman niye biz acele edelim ki? Şimdi iş yapma zamanı" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAY OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"

Bu konuda henüz bir karar alınmadığını vurgulayan Yavuz, "Partinin aldığı bir karar yok. Ama ben seçim tarihi Mayıs, ondan çok kısa bir süre önce seçim yenileme kararının alınabileceğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da aday olacağını öngörüyorum" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yavuz, toplumda ve Meclis'te sürece yönelik geniş bir destek bulunduğunu belirterek, "Çok büyük bir ittifak söz konusu. Hem toplumda hem Meclis'te çok büyük bir ittifak var. Biz bu işi halledelim, bu süreci toparlayalım" dedi.