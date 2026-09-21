2019’dan bu yana aynı evde yaşayan Oğuzhan Koç, ev sahibiyle kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşamış ve konu mahkemeye taşınmıştı. Ev sahibinin 2024 yılı için 350 bin lira kira talep ettiği davada mahkeme, yapılan değerlendirmelerin ardından aylık kira bedelinin 324 bin lira olmasına karar verdi.

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HABERİN ÖZETİ Oğuzhan Koç’un kira davasında karar çıktı! Yeni bedeli duyan şaşkına döndü Oğuzhan Koç'un ev sahibiyle yaşadığı kira bedeli anlaşmazlığı sonucunda mahkeme yeni kira bedelini belirledi. Oğuzhan Koç, 2019'dan beri aynı evde yaşamaktadır ve mevcut kirası 85 bin liraydı. Ev sahibi, 2024 yılı için aylık 350 bin lira kira talep ederek dava açtı. Mahkeme, yapılan değerlendirmeler sonucunda aylık kira bedelinin 324 bin lira olmasına karar verdi. Koç, talep edilen bedelin mevcut koşullarda mümkün olmadığını savunmuştu.

OĞUZHAN KOÇ’UN KİRA DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Oğuzhan Koç’un Levent’te bulunan dairesi için ödediği kira bedeli 85 bin liraydı. Ev sahibi Güneş B. ise mevcut bedelin bölgedeki kira koşullarının gerisinde kaldığını belirterek İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kira tespit davası açtı.

Ev sahibi, dava kapsamında 2024 yılı için aylık 350 bin lira kira bedeli talep etti. Böylece taraflar arasındaki kira anlaşmazlığı yargıya taşındı.

KOÇ, TALEP EDİLEN BEDELE İTİRAZ ETTİ

Oğuzhan Koç da mahkemeye sunduğu dilekçede kira ödemelerini düzenli şekilde yaptığını belirtti. Ünlü şarkıcı, ev için talep edilen yeni kira bedelinin mevcut koşullarda mümkün olmadığını savundu. Tarafların taleplerinin değerlendirilmesinin ardından gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.

MAHKEME 324 BİN LİRAYA HÜKMETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, dava kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından kararını verdi. Mahkeme, Oğuzhan Koç’un aylık kira bedelinin 324 bin lira olarak belirlenmesine hükmetti.

Kararla birlikte Koç’un daha önce 85 bin lira olarak ödediği kira, 324 bin liraya yükselmiş oldu. Ev sahibinin talep ettiği 350 bin liralık bedelin ise mahkeme tarafından daha düşük bir tutarda belirlenmesi dikkat çekti.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Koç, Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde eğitim aldı. Kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri BKM Mutfak ekibine katılması oldu. “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programında oyunculuk ve skeç yazarlığı yapan Koç, daha sonra sinema ve televizyon projelerinde yer aldı.

Müzik kariyerinde de adından söz ettiren Oğuzhan Koç, “Ben Hala Rüyada” albümüyle solo çalışmalarını sürdürdü. “Gül ki Sevgilim” ve “Giden Günlerim Oldu” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte “3 Adam” programında da ekran karşısına çıkan Koç, şarkıcılığın yanı sıra oyuncu, söz yazarı ve besteci kimliğiyle tanınıyor.

