Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 14:27

Oğuzhan Koç’un kira davasında karar çıktı! Yeni bedeli duyan şaşkına döndü

Şarkıcı Oğuzhan Koç’un Beşiktaş Levent’te yaşadığı ev için açılan kira tespit davasında mahkeme kararını verdi. Aylık 85 bin lira kira ödeyen Koç’un yeni kira bedeli 324 bin lira olarak belirlendi. Böylece ünlü şarkıcının ödeyeceği kira yaklaşık dört katına çıktı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Oğuzhan Koç’un kira davasında karar çıktı! Yeni bedeli duyan şaşkına döndü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 14:27

2019’dan bu yana aynı evde yaşayan Oğuzhan Koç, ev sahibiyle kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşamış ve konu mahkemeye taşınmıştı. Ev sahibinin 2024 yılı için 350 bin lira kira talep ettiği davada mahkeme, yapılan değerlendirmelerin ardından aylık kira bedelinin 324 bin lira olmasına karar verdi.

HABERİN ÖZETİ

Oğuzhan Koç’un kira davasında karar çıktı! Yeni bedeli duyan şaşkına döndü

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Oğuzhan Koç'un ev sahibiyle yaşadığı kira bedeli anlaşmazlığı sonucunda mahkeme yeni kira bedelini belirledi.
Oğuzhan Koç, 2019'dan beri aynı evde yaşamaktadır ve mevcut kirası 85 bin liraydı.
Ev sahibi, 2024 yılı için aylık 350 bin lira kira talep ederek dava açtı.
Mahkeme, yapılan değerlendirmeler sonucunda aylık kira bedelinin 324 bin lira olmasına karar verdi.
Koç, talep edilen bedelin mevcut koşullarda mümkün olmadığını savunmuştu.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

OĞUZHAN KOÇ’UN KİRA DAVASINDA KARAR ÇIKTI

’un Levent’te bulunan dairesi için ödediği kira bedeli 85 bin liraydı. Ev sahibi Güneş B. ise mevcut bedelin bölgedeki kira koşullarının gerisinde kaldığını belirterek İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kira tespit davası açtı.

Oğuzhan Koç’un kira davasında karar çıktı! Yeni bedeli duyan şaşkına döndü

Ev sahibi, dava kapsamında 2024 yılı için aylık 350 bin lira kira bedeli talep etti. Böylece taraflar arasındaki kira anlaşmazlığı yargıya taşındı.

Oğuzhan Koç’un kira davasında karar çıktı! Yeni bedeli duyan şaşkına döndü

KOÇ, TALEP EDİLEN BEDELE İTİRAZ ETTİ

Oğuzhan Koç da mahkemeye sunduğu dilekçede kira ödemelerini düzenli şekilde yaptığını belirtti. Ünlü şarkıcı, ev için talep edilen yeni kira bedelinin mevcut koşullarda mümkün olmadığını savundu. Tarafların taleplerinin değerlendirilmesinin ardından gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.

Oğuzhan Koç’un kira davasında karar çıktı! Yeni bedeli duyan şaşkına döndü

MAHKEME 324 BİN LİRAYA HÜKMETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, dava kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından kararını verdi. Mahkeme, Oğuzhan Koç’un aylık kira bedelinin 324 bin lira olarak belirlenmesine hükmetti.

Oğuzhan Koç’un kira davasında karar çıktı! Yeni bedeli duyan şaşkına döndü

Kararla birlikte Koç’un daha önce 85 bin lira olarak ödediği kira, 324 bin liraya yükselmiş oldu. Ev sahibinin talep ettiği 350 bin liralık bedelin ise mahkeme tarafından daha düşük bir tutarda belirlenmesi dikkat çekti.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Koç, Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde eğitim aldı. Kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri BKM Mutfak ekibine katılması oldu. “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programında oyunculuk ve skeç yazarlığı yapan Koç, daha sonra sinema ve televizyon projelerinde yer aldı.

Oğuzhan Koç’un kira davasında karar çıktı! Yeni bedeli duyan şaşkına döndü

Müzik kariyerinde de adından söz ettiren Oğuzhan Koç, “Ben Hala Rüyada” albümüyle solo çalışmalarını sürdürdü. “Gül ki Sevgilim” ve “Giden Günlerim Oldu” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte “3 Adam” programında da ekran karşısına çıkan Koç, şarkıcılığın yanı sıra oyuncu, söz yazarı ve besteci kimliğiyle tanınıyor.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti! “Kimin torpillisisin sen?” diye tepki gösterdi
Yol Arkadaşım 3 geliyor! Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yeniden bir arada
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Oğuzhan Koç
#Kira Davası
#Levent
#İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi
#Güneş B.
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.