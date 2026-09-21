Oğuzhan Koç’un kira davasında karar çıktı! Yeni bedeli duyan şaşkına döndü

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İstanbul
2019’dan bu yana aynı evde yaşayan Oğuzhan Koç, ev sahibiyle kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşamış ve konu mahkemeye taşınmıştı. Ev sahibinin 2024 yılı için 350 bin lira kira talep ettiği davada mahkeme, yapılan değerlendirmelerin ardından aylık kira bedelinin 324 bin lira olmasına karar verdi.
Oğuzhan Koç’un Levent’te bulunan dairesi için ödediği kira bedeli 85 bin liraydı. Ev sahibi Güneş B. ise mevcut bedelin bölgedeki kira koşullarının gerisinde kaldığını belirterek İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kira tespit davası açtı.
Ev sahibi, dava kapsamında 2024 yılı için aylık 350 bin lira kira bedeli talep etti. Böylece taraflar arasındaki kira anlaşmazlığı yargıya taşındı.
Oğuzhan Koç da mahkemeye sunduğu dilekçede kira ödemelerini düzenli şekilde yaptığını belirtti. Ünlü şarkıcı, ev için talep edilen yeni kira bedelinin mevcut koşullarda mümkün olmadığını savundu. Tarafların taleplerinin değerlendirilmesinin ardından gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.
Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, dava kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından kararını verdi. Mahkeme, Oğuzhan Koç’un aylık kira bedelinin 324 bin lira olarak belirlenmesine hükmetti.
Kararla birlikte Koç’un daha önce 85 bin lira olarak ödediği kira, 324 bin liraya yükselmiş oldu. Ev sahibinin talep ettiği 350 bin liralık bedelin ise mahkeme tarafından daha düşük bir tutarda belirlenmesi dikkat çekti.
Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Koç, Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde eğitim aldı. Kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri BKM Mutfak ekibine katılması oldu. “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programında oyunculuk ve skeç yazarlığı yapan Koç, daha sonra sinema ve televizyon projelerinde yer aldı.
Müzik kariyerinde de adından söz ettiren Oğuzhan Koç, “Ben Hala Rüyada” albümüyle solo çalışmalarını sürdürdü. “Gül ki Sevgilim” ve “Giden Günlerim Oldu” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte “3 Adam” programında da ekran karşısına çıkan Koç, şarkıcılığın yanı sıra oyuncu, söz yazarı ve besteci kimliğiyle tanınıyor.