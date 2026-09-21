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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:43

Valilikten İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

İstanbul Valiliği'nden salı ve çarşamba günü için uyarı geldi. Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğinin belirtildiği açıklamada vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Valilikten İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:43

İstanbullular için kritik uyarı geldi. tarafından paylaşılan verilere göre önümüzdeki iki gün kent genelinde kuvvetli etkili olurken, hava sıcaklıkları ise normalin 5 ila 7 derece altında seyredecek.

HABERİN ÖZETİ

Valilikten İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valiliği, kent genelinde Salı ve Çarşamba günleri etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış ve sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları uyardı.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 22 Eylül Salı sabah saatlerinden itibaren başlayıp Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlı sistemin 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra ili terk edeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgârın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

 

Valilikten İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Geçtiğimiz hafta itibariyle sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği için önemli bir açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşımda , , yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. 

Valilikten İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KRİTİK UYARI

İlimiz genelinde yarın (22 Eylül Salı) sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli olması beklenmektedir.

 

Valilikten İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Yağışlı sistemin, 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Yağışla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7°C altında seyredeceği öngörülmektedir.

 

Valilikten İstanbul için son dakika uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Rüzgârın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.

BİR UYARI DA AKOM'DAN

İstanbul Valiliği'nden gelen uyarının ardından AKOM da yaptığı paylaşımla vatandaşlardan dikkatli olmasını istedi. Salı günü sabah saatleri itibariyle İstanbul genelinde yağışların görüleceği belirtilen paylaşımda akşam saatlerinde ise yağışın şiddetini artıracağı kaydedildi. 

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#İstanbul
#Su Baskını
#sel
#Valilik
#Yağış
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