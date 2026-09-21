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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:29

Fon soruşturmasında yeni gözaltılar: Muhammed Yarız’a milyon dolarlar transfer eden 2 isme operasyon

Yürütülen dev fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın banka hesaplarına milyonlarca dolar ve lira aktardığı tespit edilen Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan emniyet güçlerince gözaltına alındı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Fon soruşturmasında yeni gözaltılar: Muhammed Yarız’a milyon dolarlar transfer eden 2 isme operasyon
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:29

merkezli yürütülen fon soruşturması kapsamında, soruşturmanın tutuklu sanıklarından Muhammed Yarız'ın finansal hareketlerini inceleyen ekipler yeni para transferleri tespit etti. Yapılan incelemelerde, şüpheli Selim Dağbaşı’nın 25 Mayıs 2026 tarihinde Muhammed Yarız’ın ’de bulunan banka hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği belirlendi. Bir diğer şüpheli Hamza Kablan’ın ise 4 Eylül 2026 tarihinde sadece iki ayrı işlemde Muhammed Yarız’ın hesaplarına toplam 970 milyon 360 bin lira transfer ettiğini saptadı.

Fon soruşturmasında yeni gözaltılar: Muhammed Yarız’a milyon dolarlar transfer eden 2 isme operasyon

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Elde edilen finansal veriler ve banka dekontları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, tespit edilen şüpheliler Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan’ı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

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#İstanbul
#İsviçre
#Muhammed Yarız
#Selim Dağbaşı
#Hamza Kablan
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