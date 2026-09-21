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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:11

6 Şubat deprem soruşturmaları yakın takip altında: Adalet Bakanlığı davalar için harekete geçti

Adalet Bakanlığı 6 Şubat depremlerine ilişkin 11 ilde devam eden soruşturma ve yargılamaların yakından takip edildiğini açıkladı. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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6 Şubat deprem soruşturmaları yakın takip altında: Adalet Bakanlığı davalar için harekete geçti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 20:11

6 Şubat depremlerine ilişkin devam eden soruşturma ve yargılamaların etkin ve makul bir sürede tamamlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı. Depremzedelerin taleplerinin takip edileceği ve 11 ildeki adli süreçlerin başsavcı vekilleriyle değerlendirileceği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

6 Şubat deprem soruşturmaları yakın takip altında: Adalet Bakanlığı davalar için harekete geçti

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanlığı, 6 Şubat depremlerine ilişkin devam eden soruşturma ve yargılamaların etkin ve makul bir sürede tamamlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü ve depremzedelerin taleplerinin takip edileceğini bildirdi.
6 Şubat depremlerine ilişkin devam eden soruşturma ve yargılamaların etkin ve makul bir sürede tamamlanması için çalışmalar sürüyor.
Depremzedelerin talepleri takip edilecek.
11 ildeki adli süreçler başsavcı vekilleriyle değerlendirilecek.
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleriyle bir araya geldi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
6 Şubat deprem soruşturmaları yakın takip altında: Adalet Bakanlığı davalar için harekete geçti

DEPREMDE YAKINLARINI KAYBEDEN AİLELER DİNLENDİ

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşların oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

11 İLDEKİ ADLİ SÜREÇLER DEĞERLENDİRİLECEK

Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 11 ilde devam eden adli süreçlerdeki gelişmelerin Cumhuriyet başsavcı vekilleriyle ele alınacağı ve ailelerin ilettiği taleplerin takip edileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca, doğal afetlerden kaynaklanan adli süreçlerin daha etkin ve sistematik şekilde takip edilmesi amacıyla Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, ilgili dosyalardaki süreçlerin yakından izlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürecektir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri doğrultusunda devam eden yargı süreçlerine müdahale etmeksizin adalete erişimin güçlendirilmesi, adli süreçlerin etkin şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımızın taleplerinin ilgili merciler nezdinde titizlikle takip edilmesi amacıyla Bakanlığımız üzerine düşen sorumluluğu hassasiyetle yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

https://x.com/adalet_bakanlik/status/2102074149250170983?s=20

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ETİKETLER
#Adalet Bakanlığı
#6 Şubat depremleri
#Can Tuncay
#Adalet Peşinde Aileleri Platformu
#11 Il
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