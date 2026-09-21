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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:43

Okul Güvenliği Protokolü! Bakanlar Çiftçi ve Tekin ortak açıklamayla duyurdu

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Okullarda alınan tekbirleri açıklayan bakanlar ailelere de kritik çağrıda bulundu. Bakan Çiftçi, "Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunlar mutlaka gözlemlesinler" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:43

Okul Güvenliği Protokolü imzalandı ve okullarda güvenlik tedbirleri daha da artırıldı. İçişleri Bakanı Sayın ve Sayın , 2026-2027 eğitim öğretim yılında alınan yeni önlemleri ortak açıklamayla duyurdu. 

HABERİN ÖZETİ

Okul Güvenliği Protokolü! Bakanlar Çiftçi ve Tekin ortak açıklamayla duyurdu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde alınan güvenlik ve eğitim tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, risk analizleri yapılarak önlemlerin alındığını ve okul çevrelerinde denetimlerin artacağını belirtti.
Bakan Çiftçi, velilere çocuklarının internet kullanımını ve arkadaşlık ilişkilerini takip etmeleri çağrısında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılında gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve Türkiye'nin uluslararası boyutta başarıya sahip olduğunu ifade etti.
Bakan Tekin, okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi amacıyla güvenlik tedbirlerinin dört başlık altında kategorize edildiğini açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Okul çevrelerinden servis denetimlerine, internet kafelerden öğrencilerin dijital dünyadaki faaliyetlerine kadar birçok başlıkta kapsamlı tedbirler devreye alındı.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin konuşmasından satır başları:

"Risk analizleri yapılarak gerekli önlemler alındı. Okul çevrelerinde denetimler artacak. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunlar mutlaka gözlemlesinler.

Okul Güvenliği Protokolü! Bakanlar Çiftçi ve Tekin ortak açıklamayla duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin ise şu ifadeleri kullandı:

"Yeni eğitim-öğretim yılında gerekli tüm tedbirler alındı. her alanda olduğu gibi eğitim-öğretimde de uluslararası boyutta başarıya sahip.

Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitimi öğretimi bu ülkede çocuklarımızın hak ettiği konforda eğitim alması için, hak ettiği nitelikte eğitim alması için çeyrek asırdık verdiği mücadelenin neticesinde bu güzel günleri gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu açıdan Milli Eğitim Bakanı olarak şükranlarımı sunuyorum.

"4 BAŞLIKTA GÜVENLİK TEDBİRLERİ OLUŞTURULDU"

Güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk. Bu tedbirlerle ilgili dört başlıkta sıralayabileceğimiz, kategorize edeceğimiz bu tedbirlerle ilgili bizi dinleyen velilerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız için de dikkat çekici olması açısından ifade etmek istiyorum.

Okul Güvenliği Protokolü! Bakanlar Çiftçi ve Tekin ortak açıklamayla duyurdu

SİBER TEHLİKE

Çocuklarımızın siber alemde, sanal alemde kendi lehlerine ve aleyhlerine olabilecek, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlal etmeye yönelik eylemlerin neler olduğunu, Bunların birbirinden ayırt edebilme kapasitesini, dijital okuryazarlık faslı altında çocuklarımızla paylaşmaya özen gösterdik. İkinci başlığımız bizim okul içerisinde aldığımız gerek mevzuat gerekse de pedagojik ilkeler bağlamında aldığımız bazı tedbirler var.

VELİ RANDEVU SİSTEMİ

Genelge ile zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz var. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte, kimin veli, kimin okulları herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. 

Okul Güvenliği Protokolü! Bakanlar Çiftçi ve Tekin ortak açıklamayla duyurdu

ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK UYGULAMASI

Çocuklarımızın aidiyetlerini ortaya koyacak şekilde okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini arttırabilmek açısından bu çok önemli. Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz eğitimciler için, öğretmen arkadaşlarım için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası.

AKRAN ZORBALIĞI

Okullarımızda kamuoyunda akran zorbalığı diye tanımlanan bizim akademik literatüre akran nezaketi olarak geçmesini istediğimiz akran nezaketi ve sosyal iyileştirme projesi bu anlamda önemli. Disiplin cezalarının yıl içerisindeki dağılım üzerinden yapay zeka destekli analizler yaptık. Bunun sonuçlarına göre rehber öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulunduk. 

EBEVEYN OKULU PROJESİ

Bu yıl temmuz ayında bir yönetmelik değişikliği yaptık ve ilkokula, ortaokula çocuğu yeni başlayan velilerimize okullarda ebeveyn okulu projemize dahil olmalarını zorunlu hale getirdik. En son aldığımız rakamlara göre Türkiye genelinde yüzde doksan bir oranında katılım oldu velilerimizden, bu da çok önemli bir gösterge"

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#cumhurbaşkanı
#Türkiye
#Yusuf Tekin
#mustafa çiftçi
#milli eğitim bakanı
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