Kaşif Kozinoğlu soruşturması! Kurtlar Vadisi'nin "Ömer Babası" Emin Olcay ifadeye çağrıldı

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İstanbul
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak amacıyla yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin bölümleri de incelemeye alındı.
Sabah saatlerinde soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini oynayan oyuncu Sedat Savtık ifadeye çağrıldı.
Savtık'ın ardından dizi "Ömer Baba" karakteriyle bilinen Emin Olcay'ın da bilgi sıfatı sahibiyle ifadesi alınacağı öğrenildi.