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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:44

Kaşif Kozinoğlu soruşturması! Kurtlar Vadisi'nin "Ömer Babası" Emin Olcay ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ömer baba karakterini canlandıran Emin Olcay, Kozinoğlu cinayetiyle ilgili bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Kaşif Kozinoğlu soruşturması! Kurtlar Vadisi'nin
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:44

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski (MİT) görevlisi 'nun Silivri Cezaevi'nde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Kaşif Kozinoğlu soruşturması! Kurtlar Vadisi'nin "Ömer Babası" Emin Olcay ifadeye çağrıldı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisi incelemeye alınarak bazı oyuncular ifadeye çağrıldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma yürütmektedir.
Ölümün ardındaki sır perdesini aralamak amacıyla Kurtlar Vadisi dizisinin bölümleri incelemeye alındı.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini oynayan Sedat Savtık ifadeye çağrıldı.
Dizide "Ömer Baba" karakteriyle bilinen Emin Olcay'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak amacıyla yürütülen soruşturmada dizisinin bölümleri de incelemeye alındı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturması! Kurtlar Vadisi'nin "Ömer Babası" Emin Olcay ifadeye çağrıldı

SEDAT SAVTIK VE EMİN OLCAY İFADE VERECEK

Sabah saatlerinde soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini oynayan oyuncu Sedat Savtık ifadeye çağrıldı. 

Kaşif Kozinoğlu soruşturması! Kurtlar Vadisi'nin "Ömer Babası" Emin Olcay ifadeye çağrıldı

Savtık'ın ardından dizi "Ömer Baba" karakteriyle bilinen Emin Olcay'ın da bilgi sıfatı sahibiyle ifadesi alınacağı öğrenildi.

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ETİKETLER
#kurtlar vadisi
#milli istihbarat teşkilatı
#Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı
#Kaşif Kozinoğlu
#Sedat Savtık
#Gündem
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