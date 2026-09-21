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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:44

Kurtlar Vadisi'nde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandırmıştı! Oyuncu Sedat Savtak ifade verecek

Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verecek.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Kurtlar Vadisi'nde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandırmıştı! Oyuncu Sedat Savtak ifade verecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:44

Adalet Bakanı Sayın 'in talimatıyla, eski mensubu ’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağırıldığı öğrenildi. 

HABERİN ÖZETİ

Kurtlar Vadisi'nde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandırmıştı! Oyuncu Sedat Savtak ifade verecek

Bilgi Okunma süresi 3 saniyeye düşürüldü.
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Detaylar gelmektedir.
Bilgi Okunma süresi 3 saniyeye düşürüldü.
Kurtlar Vadisi'nde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandırmıştı! Oyuncu Sedat Savtak ifade verecek

BİLİRKİŞİ TÜM BÖLÜMLERİ TEK TEK İZLEYECEK 

Öte yandan soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verilmişti. Alınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek.

Kurtlar Vadisi'nde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandırmıştı! Oyuncu Sedat Savtak ifade verecek

Yapılacak olan teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak.

DİZİDE YER ALAN 'FG' PLAKA, KAZIM KAŞİFOĞLU DETAYLARI

Konuya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Kaşif KOZİNOĞLU’nun 12.11.2011 tarihinde tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

Kurtlar Vadisi'nde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandırmıştı! Oyuncu Sedat Savtak ifade verecek

Başsavcılığımıza ulaşan ihbarlar ile soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi, bazı sahnelerde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi ve dizinin belirli bölümlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların, alanında uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetince incelenmesine karar verilmiştir.

Bilirkişi incelemesi, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasına yönelik olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

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ETİKETLER
#Akın Gürlek
#mit
#Kurtlar Vadisi Pusu
#Kaşif Kozinoğlu
#Sedat Savtak
#Gündem
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