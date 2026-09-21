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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 18:05

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 şüpheli hakkında karar: Eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı

Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke Silivri Adliyesine getirildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 şüpheli hakkında karar: Eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 18:05

Adalet Bakanı Sayın 'in talimatıyla, eski MİT mensubu ’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke Silivri Adliyesine getirildi.

HABERİN ÖZETİ

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 şüpheli hakkında karar: Eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve dönemin cezaevi müdürü ile vardiya amiri ifadeye getirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla soruşturma yürütülüyor.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümü inceleniyor.
Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan adliyeye getirildi.
Dönemin vardiya amiri Kazım Beyke adliyeye getirildi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Kolluk ifadesi alınan ambulans şoförü Süleyman Kaba serbest bırakılırken, jandarmada ifade işlemleri tamamlanan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke ise Silivri Adliyesine sevk edilmişti.

ESKİ GAZETECİ OSMAN ARSLAN TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski gazeteci Osman Arslan, 'yetkili makamlarca açıklanması yasaklanan gizli bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklama' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke ise 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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#Akın Gürlek
#Osman Arslan
#Kaşif Kozinoğlu
#Ömer Vatan
#Kazım Beyke
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