Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 şüpheli hakkında karar: Eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı

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İstanbul
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke Silivri Adliyesine getirildi.
Kolluk ifadesi alınan ambulans şoförü Süleyman Kaba serbest bırakılırken, jandarmada ifade işlemleri tamamlanan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke ise Silivri Adliyesine sevk edilmişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski gazeteci Osman Arslan, 'yetkili makamlarca açıklanması yasaklanan gizli bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklama' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke ise 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.