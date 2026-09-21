Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke Silivri Adliyesine getirildi.

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HABERİN ÖZETİ Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 şüpheli hakkında karar: Eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve dönemin cezaevi müdürü ile vardiya amiri ifadeye getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla soruşturma yürütülüyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümü inceleniyor. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan adliyeye getirildi. Dönemin vardiya amiri Kazım Beyke adliyeye getirildi.

Kolluk ifadesi alınan ambulans şoförü Süleyman Kaba serbest bırakılırken, jandarmada ifade işlemleri tamamlanan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke ise Silivri Adliyesine sevk edilmişti.

ESKİ GAZETECİ OSMAN ARSLAN TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski gazeteci Osman Arslan, 'yetkili makamlarca açıklanması yasaklanan gizli bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklama' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke ise 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.