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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:33

TFF'den Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak karar! 'Parası olan konuşur' dönemi bitiyor

Süper Lig'de kulüplerin maç öncesi ve sonrası hakemler ile kurulları hedef alan sert söylemlerine karşı TFF düğmeye bastı. "Bu lig bitmez" krizinin ardından harekete geçen federasyon, 'İngiltere' ceza modelini getirerek algı operasyonlarına son vermeye hazırlanıyor. işte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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TFF'den Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak karar! 'Parası olan konuşur' dönemi bitiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:33

'de şampiyonluk mücadelesi kızıştıkça, saha dışındaki gerilim de zirveye ulaştı. Kulüp yöneticilerinin ve teknik ekiplerin (MHK), () ve hakem kararları üzerinden yürüttüğü sert polemikler, futbol iklimini her geçen gün biraz daha germeye devam ediyor. 

TFF'den Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak karar! 'Parası olan konuşur' dönemi bitiyor

Özellikle son dönemde tavan yapan "Bu lig bitmez" söylemlerinin ardından radikal adımlar atma kararı alan TFF yönetimi, Türk futbolundaki tansiyonu düşürecek tarihi bir uygulamayı devreye sokuyor.

TFF'den Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak karar! 'Parası olan konuşur' dönemi bitiyor

CEZA KATLANACAK, 'PARASINI VERİR KONUŞURUM' DEVRİ KAPANACAK

HT Spor'un haberine göre TFF, ’deki disiplin mekanizmasını örnek alarak yeni yaptırım paketini hazırladı. Kısa süre içinde resmi olarak duyurulması ve yürürlüğe girmesi beklenen bu yeni modele göre, kulüplere ve yöneticilere kesilen para cezaları artık sabit tutulmayacak. Yapılan her ihlal tekrarında para cezaları katlanarak rekor seviyelere ulaşacak.

TFF'den Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak karar! 'Parası olan konuşur' dönemi bitiyor

Yeni sistemin en kritik hedefi ise "Cezası neyse öderim, istediğimi söylerim" mantığını tamamen ortadan kaldırmak. TFF, sadece kulüp kasalarını zorlayacak astronomik finansal yaptırımlarla yetinmeyecek; aynı zamanda hakem ve kurulları hedef alan yetkililere tavizsiz şekilde ağır hak mahrumiyeti cezaları kesecek. Böylece yeşil sahadaki algı yönetimi çabalarının önü kesilmiş olacak.

TFF'den Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak karar! 'Parası olan konuşur' dönemi bitiyor

MAÇ ÖNCESİ BASKIYA ÇİFTE TARİFE

Paketin en çok konuşulacak ve dikkat çeken detaylarından biri ise zamanlama şartı oldu. Karşılaşmalar başlamadan önce hakemleri ve kurulları baskı altına almayı hedefleyen açıklamalara adeta kırmızı kart gösterilecek. Maç öncesinde kamuoyunu yönlendirmeye ve hakem üzerinde nüfuz kurmaya çalışan kulüplere "çifte tarife" uygulanacak; kışkırtıcı ifadelere standart cezanın tam iki katı yaptırım verilecek.

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#TFF
#Futbol
#trendyol süper lig
#türkiye futbol federasyonu
#merkez hakem kurulu
#İngiltere Premier Lig
#Spor
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